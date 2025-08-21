ΕΛ.ΑΣ.: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Τρία άτομα ηλικίας 58, 54 και 61 ετών συνελήφθησαν το μεσημέρι και απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου 2025, σε οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Αττικής, με την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε αξιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη δράση δύο από τους συλληφθέντες στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Μέσα από στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων επιβεβαιώθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατά την επιχείρηση, ο 61χρονος εντοπίστηκε να κατέχει αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ηρωίνη μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 54χρονο, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό του 58χρονου. Ο 61χρονος αντιστάθηκε σθεναρά στη σύλληψή του, χτυπώντας και απωθώντας τους αστυνομικούς.

Ακολούθησαν συλλήψεις των δύο συγκατηγορούμενων, ενώ από τις έρευνες σε οικίες και την κατοχή τους κατασχέθηκαν συνολικά 327,4 γραμμάρια ηρωίνης, το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος ναρκωτικών συσκευασιών.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.