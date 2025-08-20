Αττική: Συνελήφθησαν έξι Τούρκοι σε αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά και όπλα (Εικόνες)

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (20/08), σε διάφορες περιοχής της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών υλοποίησαν την επιχείρηση, ενώ υπήρξε και συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Μέσα στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι Τούρκοι, όπου σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Επίσης σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και τα οχήματα τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα πιστόλι, ένας γεμιστήρας με 10 φυσίγγια, 24,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εννέα συσκευές κινητών τηλεφώνων, ιδιόχειρες σημειώσεις, αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας 8.639 ευρώ, τέσσερα πολυτελή οχήματα και το χρηματικό ποσό των 4.279,51 ευρώ.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.