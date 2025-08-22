ΕΛ.ΑΣ: Στοχευμένες επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις στοχευμένες επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική, ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Από την αρχή του καλοκαιριού, η αστυνομία έχει εντατικοποιήσει τις δράσεις της, με καθημερινές και συντονισμένες ενέργειες, και τη συμμετοχή πολλών ειδικών υπηρεσιών. Το τελευταίο διάστημα, ολοκληρώθηκε ακόμη μία σημαντική επιχείρηση στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, όπου συνελήφθησαν 11 άτομα για ποικίλα εγκλήματα.

Επιτυχής Επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής (Δ.Α.Ο.Ε.), στοχεύοντας σε εγκληματικές δραστηριότητες όπως ρευματοκλοπή και παραβάσεις σχετικά με την έκδοση δελτίων ταυτότητας. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν 30 ελέγχους ατόμων και 23 ελέγχους σε οικίες, και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν 11 άτομα.

Η επιτυχία αυτής της επιχείρησης εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της Ελληνικής Αστυνομίας να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες εγκληματικές ενέργειες στην περιοχή, ενώ η συνεργασία των διάφορων υπηρεσιών ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα των δράσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων, καθώς και την Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, με την υποστήριξη σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Στοιχεία Από τις Δράσεις από 1η Ιουνίου

Από τις 1 Ιουνίου 2025 μέχρι τις 21 Αυγούστου 2025, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής χειρίστηκε 16 σοβαρές υποθέσεις, με 39 συλλήψεις για βαριά αδικήματα όπως ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές και εμπορία ναρκωτικών. Συνολικά, στο ίδιο διάστημα, οι δράσεις της Υποδιεύθυνσης κατέληξαν σε 869 συλλήψεις, ενώ οι αστυνομικές επιχειρήσεις που εκτελέστηκαν από τη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων περιλάμβαναν 3.190 ελέγχους, 430 προσαγωγές και 454 συλλήψεις.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 3 σημαντικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στις περιοχές Νεοκτίστων, Νέας Ζωής Ασπροπύργου και Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη 47 ατόμων για μια σειρά εγκλημάτων, όπως διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις και διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες και Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλήματος

Αξιοσημείωτο είναι το έργο των εξειδικευμένων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες, από την αρχή του Ιουνίου 2025, εξάρθρωσαν 5 εγκληματικές οργανώσεις και συνέλαβαν 71 άτομα. Οι επιχειρήσεις κατέληξαν στην κατάσχεση πάνω από 271 κιλών κοκαΐνης, 23 κιλών κάνναβης, 2.000 δενδρυλλίων κάνναβης και 14 όπλων. Η προσπάθεια καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο τη μείωση της εγκληματικότητας και την προστασία των πολιτών.

Συνεχείς Δράσεις για την Ενίσχυση της Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία, με τη συνεργασία των εξειδικευμένων μονάδων της, συνεχίζει να εφαρμόζει ένα οργανωμένο σχέδιο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις, τους ελέγχους και την παρουσία της στους δρόμους. Οι πολυδιάστατες δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε κάθε της μορφή και την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από εγκληματικές ενέργειες.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει αφοσιωμένη στην ασφάλεια των πολιτών και έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στη Δυτική Αττική. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, και η αστυνομία θα συνεχίσει να δρά με μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και οργανωμένο σχέδιο για την καταπολέμηση του εγκλήματος.