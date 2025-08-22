Καταδίωξη χρήστη ναρκωτικών στα “Προσφυγικά” – Η ένταση με αναρχικούς και η πάλη σώμα με σώμα με αστυνομικούς

Χρήστης ναρκωτικών πάλεψε σώμα με σώμα με αστυνομικούς την Τρίτη 19/8, για να διαφύγει την σύλληψη και προσπάθησε να κρυφτεί μέσα στα «Προσφυγικά».

Ακολούθησε ένταση των αστυνομικών με αντιεξουσιαστές που βρίσκονταν στο σημείο, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ τελικά να περνούν χειροπέδες στον άνδρα και την κατάσταση να εκτονώνεται.

Το μεσημέρι της Τρίτης ένας άνδρας ηλικίας 61 ετών εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Δέγλερη και Τριχωνίδος να έχει στην κατοχή του 0,8 γραμμάρια ηρωίνης, που είχε προμηθευτεί από έναν 54χρονο που ενεργούσε ως «βαποράκι» για έναν 58χρονο ναρκεμπορο.

Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλάβουν τον 61χρονο, εκείνος απώθησε και χτύπησε τους αστυνομικούς, ενώ εν συνεχεία προσπάθησε να κρυφτεί μέσα στο κτίριο των «Προσφυγικών» στην Αλεξάνδρας.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες. Μέχρι να γίνει αυτό, λίγο έλειψε να προκληθεί σύρραξη με αντιεξουασιαστές, που στην θέα των αστυνομικών θεώρησαν πως επίκειται επιχείρηση στο χώρο.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του ατόμου που είχε πουλήσει τα ναρκωτικά στον 61χρονο, στην οδό Μαραθώνος στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν ακόμη 2,5 γραμμάρια ηρωϊνης.

Στη συνέχεια, έγινε έρευνα στο σπίτι του 58χρονου ναρκέμπορου στην οδό Ξενοφώντος στον Αγιο Στέφανο, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν 327 γραμμάρια ηρωίνη, 4 ζυγαριές ακριβείας, 3 κινητά τηλέφωνα και 260 ευρώ. Παράλληλα, κατάσχεσαν και δυο αυτοκίνητα που είχαν στην κυριότητα τους οι δράστες.