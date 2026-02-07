Εκτροπή φορτηγού στο Άνω Διμηνιό Κορινθίας (Βίντεο)

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) σε δρόμο της Κορινθίας όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του στην στροφή προς Άνω Διμηνιό του Δήμου Σικυωνίων.

Στο σημείο έσπευσαν δύο μηχανές της ΔΙ.ΑΣ Δυτικής Κορινθίας, για τη διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, απαιτήθηκε η επέμβαση γερανοφόρου οχήματος για την ασφαλή ανύψωση και απομάκρυνσή του από το οδόστρωμα. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.