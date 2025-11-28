“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν από τις 21:00 της Παρασκευής (28.11) τα Σπάτα, η Παιανία και το Πικέρμι, ενώ υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην περιοχή της Σαρωνίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διακοπή της ηλεκτροδότησης οφείλεται σε βλάβη που προκλήθηκε από την κακοκαιρία. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί, βλάβη στην ηλεκτροδότηση είχε αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν τα σχολεία στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί περίπου στις 23:00.

