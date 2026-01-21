Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας

Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική, αφήνοντας χωρίς ρεύμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της Αθήνας και των προαστίων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε Αγία Παρασκευή, Παγκράτι, Νέο Ηράκλειο, Καπανδρίτι, Ζωγράφου, καθώς και σε περιοχές της Αθήνας πέριξ της οδού Θεοτοκοπούλου. Προβλήματα ηλεκτροδότησης εντοπίζονται επίσης σε Πεύκη, Μαρούσι, Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Νίκαια, Κερατσίνι, Καλλιθέα, Ρέντη, Ταύρο και Μοσχάτο.

Παράλληλα, χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στη Ραφήνα και τη Νέα Μάκρη.

Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, συνεργεία βρίσκονται ήδη επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών, με την ηλεκτροδότηση να εκτιμάται ότι θα επανέλθει σταδιακά έως τις βραδινές ώρες.