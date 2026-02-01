Καιρός αύριο: Οι βροχές υποχωρούν, αλλά η κακοκαιρία επιμένει σε κάποιες περιοχές

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, ο καιρός αύριο, Δευτέρα (02/02) θα συνεχίσει να είναι βροχερός σε κάποιες περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο να φτάσουν την σημερινή ένταση.

Τα μέρη στα οποία θα εμφανιστούν κάποιες ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι η Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα ανατολικά και τα νότια θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στην Κρήτη και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.