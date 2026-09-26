Έκρηξη στην Πλάκα: Αναμένονται οι οικογένειες των θυμάτων για ταυτοποίηση μέσω DNA- Τι ερευνούν οι Αρχές

Έκρηξη στην Πλάκα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, με τη διαδικασία ταυτοποίησης των έξι θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους να βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα οι έρευνες για την διερεύνηση των αιτιών συνεχίζονται με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη να καταγράφουν τον χώρο, να συλλέγουν και να αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών του συμβάντος.

Όσον αφορά την ταυτοποίηση των θυμάτων έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA , διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι τέσσερις τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί υπήκοοι. Οι δύο από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους.

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Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, πρόκειται για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό.

Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις αυτή να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο. Τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ωστόσο οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στην εκτίμηση ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα.

Σημειώνεται ότι ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου έως το 2021, ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, αυτή αφαιρέθηκε. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ως στοιχείο την εκτεταμένη ζημιά που προκλήθηκε από το ωστικό κύμα στο ύψος του δεύτερου ορόφου. Το φυσικό αέριο συγκεντρώνεται στα υψηλότερα σημεία, σε αντίθεση με το υγραέριο, που συγκεντρώνεται χαμηλά. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές οι ζημιές που έχουν προκληθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης είναι στο ύψος του δευτέρου ορόφου. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, όλα αυτά θα πρέπει να τεκμηριωθούν, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών, θα οριστούν ειδικοί πραγματογνώμονες που θα κάνουν αυτοψία στον χώρο και θα υποβάλλουν τα πορίσματα της έρευνάς τους, κάτι το οποίο ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του κι ο δήμαρχος Αθηναίων , Χάρης Δούκας.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν τη συλλογή όλων των υλικών, όπως σωλήνες, μετρητές κλπ , που θα ερευνηθούν, μέχρι τη Δευτέρα.

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Σημειώνεται ότι οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ε. Λέκκας – Υποδειγματική η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων – Μου ήρθε στο μυαλό η έκρηξη στη Βηρυτό

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Για μία «υποδειγματική επιχείρηση» γ για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που ήταν μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας

«Δείχνει έναν επαγγελματισμό της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών γενικότερα, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Υπήρχαν δύο εκατέρωθεν κτίρια που είναι υπό κατάρρευση και η ΕΜΑΚ αναγκάστηκε να επιχειρεί μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας. Αναφορικά με το κτίριο ο κ. Λέκκας είπε ότι επρόκειτο για ένα παλιό κτίριο με μεγάλη τρωτότητα.

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«Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτίριο. Δεν είχε φέροντα οργανισμό, σε όλη την έκτασή του, ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία καθώς δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους», τόνισε ενώ προσέθεσε ότι στο μυαλό του «έρχεται η περίπτωση της Βηρυτού».

«Τέτοιες καταρρεύσεις έχουμε δει πολλές φορές αλλά κυρίως μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση της Βηρυτού με την πολύ μεγάλη έκρηξη σε όλο το κέντρο της, όπου βλέπαμε αντίστοιχες διαδικασίες όσον αφορά την κατάρρευση του κτιρίου», σημείωσε και προσέθεσε ότι τα εκατέρωθεν κτίρια είναι δύο κτίρια που θα έρθουν να εξετάσουν μηχανικοί. «Είναι σε μία οριακή ισορροπία τουλάχιστον έτσι φαίνονται γιατί τα τμήματα των κτιρίων είναι τμήματα που ουσιαστικά το ένα κτίριο, το δεξιό, η μία γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ξύλινο ουσιαστικά που το στηρίζει και το άλλο κτίριο έχει υποστεί ζημιές. Αυτό είναι μία πολύ προκαταρκτική προσέγγιση. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος από μηχανικούς, ώστε να μπορέσουμε να διακρίνουμε τη στατικότητα των κτιρίων», υπογράμμισε. Όπως είπε, είναι κτίρια που χρήζουν κάποιας βελτίωσης. «Είναι κτίρια τα οποία είναι σε έναν ανεκτό βαθμό στατικότητας αλλά δεν ξέρει κανένας κατά πόσο θα αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό ή σε μία μεγάλη έκρηξη. Πιστεύω ότι ήταν ένα κτίριο που είχε αρκετή μεγάλη τρωτότητα. Με την εικόνα που έχω από τη Βηρυτό από τη μεγάλη έκρηξη, το σύγχρονο κτίριο θα έμενε όρθιο αλλά το αδύναμο σημείο θα ήταν η τοιχοποιία και τα υαλοπετάσματα», ανέφερε.

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Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου

Αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι οι αυτόνομες παροχές αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση. Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

«Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζεται η επιχείρηση στα συντρίμμια

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων, προκειμένου να ερευνηθούν και τα τελευταία σημεία του κτηρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και τρία σκυλιά της ΕΜΑΚ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να εξακριβώσει τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο των συντριμμιών από τους δύο ορόφους, είχε απομείνει ένας χώρος περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα μπάζα έφταναν σε ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων.

Στο συγκεκριμένο σημείο είχε επικεντρωθεί μεγάλο μέρος της επιχείρησης, καθώς υπήρχε η εκτίμηση ότι ενδέχεται να βρίσκονταν εκεί οι δύο τελευταίοι αγνοούμενοι, οι οποίοι πλέον έχουν εντοπιστεί νεκροί.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει και η απομάκρυνση των υλικών πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί περαιτέρω αστάθεια.

Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο συγκεκριμένο κτήριο είτε σε γειτονικό ακίνητο, με πιθανή διαφυγή και εκτόνωση αερίου στο σημείο.

Πρόκειται για σενάρια που παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διαρροή, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί, αλλά και με ποιον τρόπο προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και αναφορές πολιτών ότι πριν από την έκρηξη είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί το είδος του αερίου ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται με την έκρηξη.

Σοβαρές ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτήριο στην οδό Λυσικράτους, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πρόκειται για μία ηλικιωμένη γυναίκα και τη γυναίκα που τη φρόντιζε. Από θραύσματα τραυματίστηκε επίσης ελαφρά ένας διερχόμενος πολίτης.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν, με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, στο Νοσοκομείο «Γεννηματά».

Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά και σε παράπλευρες οδούς.

Σπασμένα τζάμια, παράθυρα και παντζούρια καταγράφηκαν σε αρκετά ακίνητα της περιοχής, ενώ ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Λυσικράτους.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησαν αυτοψίες στα γειτονικά κτήρια. Με βάση την πρώτη εικόνα, τα κτήρια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της έκρηξης δεν θεωρούνται προς το παρόν κατοικήσιμα και χρειάζονται επισκευές.

Νέοι έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης στα συντρίμμια, ώστε να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έκταση των ζημιών.

Το βάρος πλέον πέφτει στην ολοκλήρωση της επιχείρησης και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην ισχυρή έκρηξη, την κατάρρευση του τμήματος του κτηρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων.