Έκρηξη στη «Βιολάντα»: «Από το καλοκαίρι μύριζε γκάζι και μας έλεγαν ότι είναι από την αποχέτευση» – Νέα μαρτυρία εργαζόμενης

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, ενισχύοντας το σενάριο μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας.

Εργαζόμενη της επιχείρησης, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του OPEN και στον δημοσιογράφο Γιάννη Ζιάκα, κατήγγειλε ότι έντονη οσμή αερίου ήταν αισθητή πριν από την έκρηξη, σημειώνοντας μάλιστα πως το πρόβλημα υπήρχε ήδη από το καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την καταγγελία της, τις τελευταίες ημέρες πριν από το δυστύχημα η μυρωδιά είχε γίνει ιδιαίτερα έντονη. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές των εργαζομένων προς τη διοίκηση, οι υπεύθυνοι φέρονται να τους καθησύχαζαν, αποδίδοντας την οσμή σε προβλήματα της αποχέτευσης ή σε διαδικασίες τροφοδοσίας αερίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μας έλεγαν ότι πρόκειται για την αποχέτευση και ότι θα το ελέγξουν», χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η ίδια διευκρίνισε ότι στη δική της πτέρυγα δεν υπήρχαν άλλα τεχνικά ζητήματα, υπογραμμίζοντας ότι όταν παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα, συνήθως υπήρχε άμεση παρέμβαση από τους αρμόδιους. Ωστόσο, όπως τόνισε, το τραγικό συμβάν έχει δημιουργήσει έντονο αίσθημα φόβου και ανασφάλειας, εκφράζοντας την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί μια αντίστοιχη τραγωδία.

Σταματούν προσωρινά οι έρευνες στο εργοστάσιο υπό τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης

Με τον φόβο μίας νέας ανάφλεξης, έχουν διακοπεί προσωρινά οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, η διαρροή προπανίου ήταν τόσο εκτεταμένη, που το αέριο διείσδυσε έως και 25 μέτρα κάτω από το έδαφος, καθιστώντας τον χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Η ελάχιστη ποσότητα προπανίου αρκεί για να προκληθεί έκρηξη, γι’ αυτό και οι εργασίες αναμένεται να επαναληφθούν την ερχόμενη εβδομάδα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Πυροσβεστικά οχήματα συνεχίζουν να ρίχνουν νερό στο εργοστάσιο, προκειμένου να περιορίσουν τους καπνούς που αναδύονται από το κτίριο, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις της επιχείρησης, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δύο άξονες η έρευνα

Πρώτον, το τεχνικό σκέλος, που αφορά στη διάτρηση των σωληνώσεων και στις αιτίες που προκάλεσαν τη μακροχρόνια και εκτεταμένη διαρροή προπανίου, η οποία κατέληξε στην τραγική έκρηξη.

Δεύτερον, τη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράλειψη ή λάθος και να αποδοθούν ευθύνες όπου και όποτε εντοπιστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

24ωρη απεργία στα Τρίκαλα την Τρίτη

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου έχει κηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι για μεγάλο διάστημα αισθάνονταν έντονη μυρωδιά αερίου, χωρίς όμως να εισακουστούν, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο. Σύμφωνα με τον Γ.Γ. του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργο Λιατίφη, η οσμή προπανίου ήταν έντονη σε διάφορους χώρους, ακόμη και στις τουαλέτες, όπου οι εργαζόμενοι έφταναν να καλύπτουν τη μύτη τους για να εισέλθουν.