Εκδόθηκε η πρώτη άδεια επισκευής κτιρίου που επλήγη από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2025

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολίτικης Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ανακοινώνει με ικανοποίηση την έκδοση της πρώτης άδειας επισκευής κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025.

Η άδεια εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2025, μόλις 4-5 μήνες μετά τις φονικές πυρκαγιές, επισημαίνοντας την ταχεία ανταπόκριση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκατάστασης, με την υιοθέτηση του νέου, απλοποιημένου κανονιστικού πλαισίου για τις επισκευές μετά από φυσικές καταστροφές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άδεια αφορά σε κατοικία στην Παλαιά Φώκαια του Δήμου Σαρωνικού και συνοδεύεται από αποζημίωση ύψους 8.674 €, σύμφωνα με τη διαδικασία αποζημίωσης με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα για καταστροφές που οφείλονται σε πυρκαγιές.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και αποδεικνύει τη στενή συνεργασία των πληγέντων πολιτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση των καταστροφών και η επιστροφή στην κανονικότητα για τις τοπικές κοινότητες.

Η νέα διαδικασία επιτρέπει την ταχύτερη αποζημίωση και επισκευή των πληγέντων κτιρίων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την επαναφορά των περιοχών σε κανονική λειτουργία. Η συνεργασία και η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων έχει αποδειχτεί καθοριστική για την ταχύτητα της αποκατάστασης.