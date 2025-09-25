Εκατό Ρομά “μυστικοί αστυνομικοί” μέσα στους καταυλισμούς – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Χρυσοχοΐδη

Ειδικές προσλήψεις αστυνομικών σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της παραβατικότητας στους καταυλισμούς Ρομά.

Για τον σκοπό αυτό, έχει αποφασιστεί να γίνουν 100 προσλήψεις Ρομά, που θα λειτουργούν ως “μυστικοί αστυνομικοί” μέσα σε καταυλισμούς για να περιοριστούν τα φαινόμενα παραβατικότητας στην δυτική Αττική, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Τα Νέα”, η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο τέλος του χρόνου, με στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς και τη δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη των 100 Ρομά είναι να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδιώμα των Ρομανί.

Στελέχη μάλιστα της ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως μυστικοί αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αυτοί οι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως η Ηλεία), όπου υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ρομά.

“Οι αστυνομικοί αυτοί (που θα βρεθούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά) θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό και θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου. Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος” είχε δηλώσει τη Δευτέρα 22/9 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

“Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο” εξήγησε.