Εισαγγελία Αρείου Πάγου για αιτήματα εκταφής θυμάτων των Τεμπών: “Θα απαντηθούν σύντομα”

Στα αιτήματα συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Όπως τονίζει ο κ. Τζαβέλλας, τα αιτήματα “μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

“Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους”.

Τέμπη: Τέσσερα αιτήματα εκταφής θυμάτων

Οι δικαστικοί λειτουργοί καλούνται να αποφανθούν για τέσσερα αιτήματα εκταφής σορών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Κεντρικό αίτημα είναι αυτό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στη δωδέκατη ημέρα απεργίας πείνας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή του 22χρονου γιου του, Ντένις.

Στο σχετικό υπόμνημα, που φέρει τις υπογραφές 78 συγγενών θυμάτων, επισημαίνεται η ανάγκη λήψης γενετικού και βιολογικού υλικού ώστε να γίνουν ιστολογικές, τοξικολογικές, βιοχημικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου.

Επίσης, αίτημα εκταφής κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη Ψαροπούλου, επικαλούμενη αμφιβολίες για την ταυτότητα της σορού και ζητώντας εκ νέου εξέταση DNA, καθώς και διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών ελέγχων.

Και ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του συνηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, ζήτησε την εκταφή του γιου του Δημήτρη, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA και στα πέντε από τα οκτώ “ορφανά” τεμάχια που τοποθετήθηκαν στο φέρετρο, καθώς μέχρι σήμερα έχει εξεταστεί γενετικά μόνο μέρος αυτών. Στο ίδιο αίτημα επισημαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τη διαπίστωση των αιτιών θανάτου.

Τέλος, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης ζήτησε την εκταφή της συζύγου του, Βασιλικής Χλωρού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επαναληπτική ταυτοποίηση DNA και για να εξεταστεί η πιθανή παρουσία επιταχυντικών υλικών καύσης, ενώ παράλληλα επιδιώκει ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη ως προς τα αίτια θανάτου.

Υπενθυμίζεται ότι τον τελευταίο χρόνο κι ενώ η ανακριτική διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, είχαν υποβληθεί τρία προηγούμενα αιτήματα εκταφής από συγγενείς θυμάτων, τα οποία απορρίφθηκαν τόσο από τον εφέτη ανακριτή όσο και από το Συμβούλιο Εφετών.