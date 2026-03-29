Εγνατία Οδός: Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί για το τροχαίο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς

Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί για το διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Σάββατο (28/03), στην Εγνατία Οδό, όπου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 73χρονη συνοδηγός αυτοκινήτου και ένας 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας.

Για το τροχαίο στην Εγνατία Οδό, συνελήφθησαν τρεις οδηγοί: ο 46χρονος που οδηγούσε το πρώτο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με τη νταλίκα, ο 61χρονος Τούρκος οδηγός της νταλίκας, και ο 78χρονος σύζυγος της 73χρονης, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 54χρονο.

Το δυστύχημα έγινε στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης.

Ποιος είναι ο 54χρονος εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του

Ο 54χρονος εργαζόμενος της εταιρείας «Νέα Εγνατία Οδός», με καταγωγή από τα Ιωάννινα, βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην Εγνατία Οδό.

Ο άτυχος άνδρας είχε σταματήσει το όχημα βοήθειας της εταιρείας, προκειμένου να τοποθετήσει κώνους και να ασφαλίσει το σημείο, καθώς εκεί είχε προηγηθεί άλλο τροχαίο ατύχημα.

Το όχημα που τον παρέσυρε οδηγούσε ένας 78χρονος, με την 73χρονη σύζυγό του να επιβαίνει στο αυτοκίνητο και να χάνει επίσης τη ζωή της. Το ζευγάρι κατάγεται από την Κέρκυρα.

Ο 54χρονος εργαζόταν για πολλά χρόνια στα οχήματα βοήθειας της Εγνατίας Οδού, και σύμφωνα με τους συναδέλφους του, ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και αγαπητός στην ομάδα του.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου (28/03), η ΕΛΑΣ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το διπλό τροχαίο δυστύχημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Ακολούθως, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του παραπάνω Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Τα αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων».