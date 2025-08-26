Έγκλημα στη Σκύδρα: «Πίστεψα ότι μου έκλεψε ροδάκινα και θόλωσα» – Οι κινήσεις του δράστη για να ξεφορτωθεί το πτώμα (Βίντεο)

Σοκάρει η δολοφονία ενός 72χρονου στη Σκύδρα, με τον ηλικιωμένο δράστη να έχει ομολογήσει ότι τον πυροβόλησε και τον βασάνισε, ενώ στη συνέχεια άφησε τη σορό του σε χωματερή.

Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 76χρονος δράστης, ο οποίος αφού επισκέφθηκε τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας, ομολόγησε την άγρια δολοφονία και τα βασανιστήρια που έκανε στον 72χρονο από το χωριό Δάφνη στη Σκύδρα Πέλλας.

Ο ηλικιωμένος ισχυρίζεται ότι είδε τον 72χρονο στο χωράφι του, κάτι το οποίο φέρεται να πυροδότησε τον φόνο.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «σκότωσα το θύμα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα».

Οι συγγενείς του δράστη, μιλώντας στο Live News, ανέφεραν ότι «είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημία συνέχεια, τον έβριζε τον έκανε δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του».

Οι μακροχρόνιες και βαθιά ριζωμένες διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται πως οδήγησαν στην τραγωδία, με την οικογένεια του θύματος να ζει δέκα ημέρες αγωνίας, έως ότου ο δράστης ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό του ηλικιωμένου

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε την Δευτέρα (25/08), όταν η αστυνομία προσήγαγε τον 76χρονος, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

«Ο πατέρας μου γυρνούσε από ψώνια»

Η οικογένεια του θύματος φέρεται να δίνει μία διαφορετική εκδοχή από όσα έχουν καταθέσει όλοι οι άλλοι στις αστυνομικές αρχές.

Μιλώντας στο Live News η κόρη του θύματος, ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία διαμάχη μεταξύ του πατέρα της και του δράστη. Μάλιστα τόνισε ότι «ο πατέρας μου γυρνούσε από τα ψώνια, είναι δυνατόν να έμπαινε στο χωράφι με τα ψώνια;».

Οι καταθέσεις που έχουν δοθεί στην αστυνομία, αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες είχαν μακροχρόνια κόντρα και ότι υπήρξε πριν λίγες ημέρες και ένα φραστικό επεισόδιο στη μέση του χωριού.

Η κόρη του θύματος είπε στο Live News:

«Δεν είχανε προσωπικές (διαφορές) ότι πιάστηκαν στα χέρια. Εκείνος νόμιζε ότι πήγε να τον κλέψει στο χωράφι, αλλά καμία σχέση. Είχαμε δηλώσει εξαφάνιση το Σάββατο. Το μηχανάκι βρέθηκε εκεί που έγινε, ο πατέρας μου βρέθηκε αλλού. Όπως ομολόγησε τον μετέφερε με το αγροτικό του. Μόνο καμιά φορά πέρναγε και έβριζε αλλά ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε. Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον. Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτόν τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία ούτε πιάστηκαν στα χέρια ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολιόταν ούτε προκαλούσε».

Σύμφωνα με την εκδοχή του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, τον είδε στο χωράφι του, πίστεψε πως τον έκλεψε και τον πυροβόλησε.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων διώκεται ο 76χρονος. Σημειώνεται ότι κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια έβαλε μια ζακέτα στο πρόσωπο του προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά έχοντας σκυμμένο το κεφάλι του.

Ο ηλικιωμένος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη (28/08).