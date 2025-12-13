Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση του συντονιστικού των αγροτών στη Νίκαια – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη είναι το μεσημέρι του Σαββάτου 13/12 η συνεδρίαση του συντονιστικού των αγρότων στη Νίκαια της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες παρά το κάλεσμα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση δείχνουν να είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους χωρίς χρονικό ορίζοντα, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Απαντώντας στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο, λένε ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, το εκλαμβάνουν ως ένα επικοινωνιακό τρικ, που μεθοδικά ανακοινώθηκε μόλις 24 ώρες πριν την πανελλαδική σύσκεψη.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας δήλωσε ότι «Εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων. Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του».

Αγρότης από τη Λάρισα προμηνύει πως η σημερινή σύσκεψη θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ο αγροτικός κόσμος αρνείται να παρεβρεθεί σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. «Σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στη Νίκαια, θα συζητηθούν τα πάντα. Από τα αιτήματα, μέχρι και η περαιτέρω στάση μας. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, ότι η περαιτέρω στάση μας θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης. Απλά, δεν μπορούμε να πάμε σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, έχουμε υπάρξει και 40 μέρες πάνω στον δρόμο. Ελπίζω να μη χρειαστεί και τώρα. Να δοθούν οι λύσεις αυτές που χρειάζεται για να συνεχίσουμε να παράγουμε, να επιβιώσουμε».

Με εκπροσώπους από 40 μπλόκα σε όλη τη χώρα η κρίσιμη σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια

Η απόφαση των αγροτών αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση. Μάλιστα, στην σημερινή σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 40 μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ οι κινητοποιήσεις βρίσκονται ήδη στη 14η ημέρα τους.

Την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η πρωτοβουλία παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

Ανδριανός: «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή»

Θέση για το αγροτικό ζήτημα πήρε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Ανδριανός μιλώντας στο ΕΡΤ News.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι την Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν» ανέφερε μεταξύ άλλων για να προσθέσει:

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις.Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε».