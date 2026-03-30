Efood και Humanity Greece μαγειρεύουν μαζί για όσους το έχουν ανάγκη

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, το efood, σε συνεργασία με τη Humanity Greece, υποδέχθηκε αγαπημένους συνεργάτες και εκπροσώπους των ΜΜΕ σε ένα ξεχωριστό media event με επίκεντρο τη συλλογική προσφορά και τη βιωσιμότητα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γίνουν μέρος μιας βιωματικής εμπειρίας, μαγειρεύοντας όλοι μαζί στην Κοινωνική Κουζίνα, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία γευμάτων με κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο επίκεντρο της δράσης βρέθηκε η επιλογή vegan γευμάτων, μια συνειδητή προσέγγιση που ενισχύει τη συμπερίληψη και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα γεύματα σχεδιάζονται ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους, ανεξαρτήτως διατροφικών ή θρησκευτικών περιορισμών, προωθώντας μια καθολική και δίκαιη αντίληψη γύρω από το φαγητό.

Η διαδικασία μαγειρέματος βασίζεται σε zero-waste πρακτικές και αρχές κυκλικής οικονομίας, όπου κάθε πρώτη ύλη αξιοποιείται στο έπακρο από κοτσάνια και φλούδες έως υπολείμματα, τα οποία είτε επαναχρησιμοποιούνται δημιουργικά είτε οδηγούνται σε κομποστοποίηση μέσω ειδικών κάδων βιοαποβλήτων. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται οικολογικές συσκευασίες και ενεργειακά αποδοτικές μέθοδοι, αναδεικνύοντας ένα σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης κοινωνικής κουζίνας.

Η δράση φιλοξενείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Humanity Greece, ένα ανοιχτό σπίτι όπου ο εθελοντισμός αποτελεί την καρδιά κάθε προσπάθειας. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών ενώνονται με κοινό σκοπό την προσφορά, αφιερώνοντας χρόνο και ενέργεια για να στηρίξουν όσους το έχουν ανάγκη. Μέσα από τη δύναμη της συλλογικότητας, η προσφορά μετατρέπεται σε πράξη αγάπης, αξιοπρέπειας και ελπίδας.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν ενεργά στην πρωτοβουλία μπορούν να συμμετάσχουν στη δράση μαγειρέματος που πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στον χώρο της Humanity Greece. Μέσα από μια ανοιχτή και συμμετοχική διαδικασία, εθελοντές έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέρος της συλλογικής προσπάθειας, συμβάλλοντας στην προετοιμασία γευμάτων για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης “Love Delivered” του efood, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει την κοινωνία με πράξεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.