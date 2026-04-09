ΕΦΕΤ: Ανακαλεί τη «Φέτα Βυτίνας» λόγω μόλυνσης με λιστέρια

Σε ανάκληση παρτίδας φέτας προχώρησε ο ΕΦΕΤ, έπειτα από τον εντοπισμό επικίνδυνης μόλυνσης με Listeria monocytogenes, εκδίδοντας παράλληλα οδηγίες προς τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν.

Ο ΕΦΕΤ προχώρησε άμεσα στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να μην καταναλώσει το προϊόν.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

«Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία τυριού «Φέτα».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».