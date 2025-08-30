Δυτική Αττική: Κατασχέθηκαν κάνναβη, φυσίγγια και σιδερογροθιά από δύο άνδρες

Συνελήφθησαν ένας 35χρονος αλλοδαπός και ένας 57χρονος Έλληνας στη Δυτική Αττική, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η σύλληψη έγινε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 57χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, απογευματινές ώρες χθες, Παρασκευή (30/08), κατελήφθη ο 35χρονος να κατέχει συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 1,3 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα, από τον 57χρονο έναντι χρηματικού ποσού.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 57χρονου, κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 5,6 γραμμαρίων, καθώς και μεταλλική σιδερογροθιά και 35 φυσίγγια.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6,9 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη, 400 ευρώ, σιδερογροθιά, 35 φυσίγγια και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο 57χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.