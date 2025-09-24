iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΔΥΠΑ: 172 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο

Στόχος η ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Οκτώβριο τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.

Από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 2.198 εργαστήρια με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα.

Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 172 εργαστήρια:

• 154 δια ζώσης σε 85 ΚΠΑ2

• 18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια

Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα: «Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον».

Θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

• Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

• Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

• Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

• Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

• Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

• Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

• Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

• Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

• Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

• Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

• Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον (νέα θεματική).

Δια ζώσης εργαστήρια

• Διάρκεια: 3 ώρες

• Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)

• Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.

Πρόγραμμα Δια Ζώσης Εργαστηρίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ9/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ7/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ15/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ2/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ9/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ8/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ20/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ14/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ29/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ17/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ15/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ2/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ9/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ3/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ10/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ13/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ31/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ21/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ20/10/2025 [email protected]
ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ20/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ31/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ1/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ3/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ6/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ15/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ14/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ15/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΟΝΤΕΛΟ CANVAS16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/10/2025[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ15/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ15/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ10/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ14/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ31/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ14/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ21/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ20/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ13/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ20/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ20/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ21/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ31/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ20/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ17/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ13/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ13/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ16/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ15/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ16/10/2025[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ6/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ27/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΩΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ29/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ27/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ7/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ14/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ3/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ29/10/2025[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ10/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ21/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ31/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ29/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ9/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ24/10/2025[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ21/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ22/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ31/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ24/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ31/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ8/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ15/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ9/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ10/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ30/10/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ31/10/2025[email protected]

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 25.09.2025 στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εργαστηρίων

03/10/202509.00-11.00Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
11.30-13.30Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
06/10/202509.00-11.00Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
11.30-13.30Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
10/10/202509.00-11.00H Ανθεκτικότητα ως Δεξιότητα Προσαρμογής
11.30-13.30Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
14/10/202509.00-11.00Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
11.30-13.30Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
16/10/202509.00-11.00Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
11.30-13.30Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
17/10/202509.00-11.00Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
11.30-13.30Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
20/10/202509.00-11.00ΚΑΛΟ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
11.30-13.30ΚΑΛΟ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
22/10/202509.00-11.00Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
11.30-13.30Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
30/10/202509.00-11.00Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Digital First
11.30-13.30Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

