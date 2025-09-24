ΔΥΠΑ: 172 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο
Στόχος η ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Οκτώβριο τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.
Από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 2.198 εργαστήρια με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα.
Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 172 εργαστήρια:
• 154 δια ζώσης σε 85 ΚΠΑ2
• 18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια
Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα: «Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον».
Θεματικές ενότητες
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:
• Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
• Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
• Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας
• Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο
• Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
• Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO
• Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
• Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις
• Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία
• Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)
• Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον (νέα θεματική).
Δια ζώσης εργαστήρια
• Διάρκεια: 3 ώρες
• Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)
• Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.
Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.
Πρόγραμμα Δια Ζώσης Εργαστηρίων
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|9/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|7/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|15/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|2/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|9/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|8/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|20/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|14/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|29/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|17/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|15/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|2/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|9/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|3/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|10/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|13/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|31/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|21/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|20/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|20/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|31/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|1/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|3/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|6/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|15/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|14/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|15/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΟΝΤΕΛΟ CANVAS
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|15/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
|ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
|15/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|10/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|1/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|14/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|31/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|14/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|21/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
|20/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|13/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|20/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|20/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|21/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|31/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|20/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|17/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|13/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|13/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|15/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|16/10/2025
|[email protected]
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
|ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|6/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|27/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΩ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|29/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|27/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|7/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|14/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|3/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|29/10/2025
|[email protected]
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|10/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|21/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|31/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|29/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|9/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|21/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|22/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|31/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|24/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|31/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|8/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|15/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|9/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|10/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ
|ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
|30/10/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|31/10/2025
|[email protected]
Διαδικτυακά e-Εργαστήρια
Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 25.09.2025 στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.
Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εργαστηρίων
|03/10/2025
|09.00-11.00
|Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
|11.30-13.30
|Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
|06/10/2025
|09.00-11.00
|Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
|11.30-13.30
|Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
|10/10/2025
|09.00-11.00
|H Ανθεκτικότητα ως Δεξιότητα Προσαρμογής
|11.30-13.30
|Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
|14/10/2025
|09.00-11.00
|Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
|11.30-13.30
|Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
|16/10/2025
|09.00-11.00
|Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
|11.30-13.30
|Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
|17/10/2025
|09.00-11.00
|Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
|11.30-13.30
|Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
|20/10/2025
|09.00-11.00
|ΚΑΛΟ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
|11.30-13.30
|ΚΑΛΟ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
|22/10/2025
|09.00-11.00
|Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
|11.30-13.30
|Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
|30/10/2025
|09.00-11.00
|Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Digital First
|11.30-13.30
|Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr
