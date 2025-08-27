ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο – Οι θεματικές ενότητες
Σε 85 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των πολιτών στα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση τον Σεπτέμβριο με 161 εργαστήρια.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 143 δια ζώσης εργαστήρια σε 85 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 18 διαδικτυακά εργαστήρια. Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα «Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First».
Τα εργαστήρια αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΔΥΠΑ για τη συστηματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής στους πολίτες που αναζητούν εργασία, με στόχο την προετοιμασία τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.
Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες:
- Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
- Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
- Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
- Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
- Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
- Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις: Business Model Canvas
- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή: αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
- Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First (νέα θεματική).
Δια ζώσης εργαστήρια
Τα 143 δια ζώσης εργαστήρια, διάρκειας 3 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους, με ώρα έναρξης από τις 9:00 έως τις 11:00, στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα (email) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 (δείτε πίνακα), το οποίο υλοποιεί το εργαστήριο που τους ενδιαφέρει.
Στο κάθε εργαστήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνουν από το ΚΠΑ2 με σχετικές πληροφορίες.
Πρόγραμμα Δια Ζώσης Εργαστηρίων
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|9/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|4/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|2/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|24/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|19/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|17/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|5/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΘΗΒΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|8/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|15/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|22/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|11/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|16/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|22/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|22/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΟΝΤΕΛΟ CANVAS
|16/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|17/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|24/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|17/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
|ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|1/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|9/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|9/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|22/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|29/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|24/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|15/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|22/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|15/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|15/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|16/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|29/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|22/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|19/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|29/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|17/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|19/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|1/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|8/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|12/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
|ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|2/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΩ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|17/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|1/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|8/9/2025
|[email protected]
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣ
|ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
|24/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|22/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|10/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|18/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|19/9/2025
|[email protected]
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|16/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
|11/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|26/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ
|29/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
|30/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|16/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
|23/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|25/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ
|ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
|22/9/2025
|[email protected]
|ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|23/9/2025
|[email protected]
Διαδικτυακά e-Εργαστήρια
Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 28.08.2025 στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.
Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εργαστηρίων
|04/09/2025
|09.00-11.00
|Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
|11.30-13.30
|Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
|09/09/2025
|09.00-11.00
|Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
|11.30-13.30
|Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
|12/09/2025
|09.00-11.00
|ΚΑΛΟ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
|11.30-13.30
|ΚΑΛΟ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
|15/09/2025
|09.00-11.00
|Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
|11.30-13.30
|Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
|17/09/2025
|09.00-11.00
|Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
|11.30-13.30
|Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
|19/09/2025
|09.00-11.00
|Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
|11.30-13.30
|Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
|22/09/2025
|09.00-11.00
|Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Digital First
|11.30-13.30
|Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
|25/09/2025
|09.00-11.00
|Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
|11.30-13.30
|Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
|30/09/2025
|09.00-11.00
|Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
|11.30-13.30
|Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr
