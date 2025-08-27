Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο – Οι θεματικές ενότητες

Σε 85 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης

ΔΥΠΑ: 161 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής τον Σεπτέμβριο – Οι θεματικές ενότητες
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των πολιτών στα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση τον Σεπτέμβριο με 161 εργαστήρια.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 143 δια ζώσης εργαστήρια σε 85 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 18 διαδικτυακά εργαστήρια. Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα «Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First».

Τα εργαστήρια αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΔΥΠΑ για τη συστηματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών συμβουλευτικής στους πολίτες που αναζητούν εργασία, με στόχο την προετοιμασία τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
  • Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
  • Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
  • Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
  • Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
  • Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
  • Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
  • Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις: Business Model Canvas
  • Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή: αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
  • Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης Digital First (νέα θεματική).

Δια ζώσης εργαστήρια

Τα 143 δια ζώσης εργαστήρια, διάρκειας 3 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους, με ώρα έναρξης από τις 9:00 έως τις 11:00, στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα (email) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 (δείτε πίνακα), το οποίο υλοποιεί το εργαστήριο που τους ενδιαφέρει.

Στο κάθε εργαστήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνουν από το ΚΠΑ2 με σχετικές πληροφορίες.

Πρόγραμμα Δια Ζώσης Εργαστηρίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ9/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ4/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ2/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΙΓΑΛΕΩΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ24/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ19/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ17/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ5/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΘΗΒΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ8/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ15/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ22/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ11/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΥΡΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΜΕΓΑΡΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ16/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 Ν.ΙΩΝΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ22/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ22/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΕΠΙΧΕΙΡ. ΜΟΝΤΕΛΟ CANVAS16/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ17/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ24/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΧΑΛΚΙΔΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ17/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΡΙΔΑΙΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ9/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΓΡΕΒΕΝΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ9/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ22/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ29/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ24/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ15/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ22/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ15/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ15/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΟΖΑΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ16/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ29/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΓΚΑΔΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ22/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ19/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ29/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ17/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ19/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ1/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ8/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ12/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ2/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΩΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ17/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ1/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ8/9/2025[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΠΑ2 ΑΡΤΑΣΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ24/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ22/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΕΥΚΑΔΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ10/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ18/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΠΡΕΒΕΖΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ19/9/2025[email protected]
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ16/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ11/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ26/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ29/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ30/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ16/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ23/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ25/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ22/9/2025[email protected]
ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ23/9/2025[email protected]

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 28.08.2025 στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εργαστηρίων

04/09/202509.00-11.00Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
11.30-13.30Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
09/09/202509.00-11.00Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
11.30-13.30Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
12/09/202509.00-11.00ΚΑΛΟ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
11.30-13.30ΚΑΛΟ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
15/09/202509.00-11.00Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
11.30-13.30Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
17/09/202509.00-11.00Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
11.30-13.30Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
19/09/202509.00-11.00Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη
11.30-13.30Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO
22/09/202509.00-11.00Η ψηφιακή επιχείρηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Digital First
11.30-13.30Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
25/09/202509.00-11.00Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
11.30-13.30Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
30/09/202509.00-11.00Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
11.30-13.30Η προσωπική μου περιγραφή στο βιογραφικό και στη συνέντευξη

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

