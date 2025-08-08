Δύο νεκροί τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου – Ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ

Τραγική εξέλιξη σήμερα το πρωί στο Σαρακήνικο της Μήλου, καθώς δύο άνθρωποι βρέθηκαν πνιγμένοι στη θάλασσα της περιοχής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και πνίγηκαν.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άτυχοι τουρίστες ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ ηλικίας περίπου 50 ετών, όπου βρίσκονταν στη Μήλο με γκρουπ.

Tο άτυχο ζευγάρι, είχε βγει από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, πήγε στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα για να τη σώσει, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη και για τους δύο.

Οι προσπάθειες περισυλλογής των σορών έγιναν κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω καιρού, καθώς στο νησί πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Στο σημείο έσπευσε ένα σκάφος με μια ναυαγοσώστρια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του ΛΣ, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη με την θαλασσοταραχή να είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από σκάφος ιδιώτη ενώ ο άνδρας από ιδιώτη δύτη.

Μετά την ανάσυρσή τους οι σοροί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του νησιού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

