Δούκας: “Φέτος τα σχολεία της Αθήνας υποδέχονται τους μαθητές με βελτιωμένες υποδομές”

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς βρήκε φέτος εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς σε αναβαθμισμένα σχολεία της Αθήνας, χάρη στις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης από τον Δήμο Αθηναίων.

Ευχές για καλή σχολική χρονιά εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος παραβρέθηκε στην τελετή αγιασμού στο 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, καθώς και στο 46ο Γενικό Λύκειο Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Νέα σχολική χρονιά, το κουδούνι χτύπησε και γεμίζουμε αισιοδοξία γιατί τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, είναι η μόνη ελπίδα για μία καλύτερη κοινωνία. Το σχολείο είναι το πιο όμορφο ταξίδι. Μας δίνει τα εφόδια για να δημιουργήσουμε το μέλλον. Φέτος, τα σχολεία της Αθήνας υποδέχονται τους μαθητές πιο ασφαλή και σύγχρονα, με ενεργειακές παρεμβάσεις και βελτιωμένες υποδομές. H γνώση χρειάζεται γερά θεμέλια, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Εύχομαι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, καλή σχολική χρονιά με υγεία, χαμόγελα και δύναμη».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, που συνοδευόταν από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, Πάρη Χαρλαύτη, συνομίλησε με μαθητές, δασκάλους και γονείς.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, Πάρης Χαρλαύτης, επισήμανε: «Ένας νέος κύκλος γνώσης και προσπάθειας ξεκινάει σήμερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της πόλης μας. Η Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο πλευρό τους, όπως και στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, με έργα και παρεμβάσεις που ενισχύουν την ποιότητα των σχολικών μας υποδομών. Εύχομαι σε όλους μια χρονιά γεμάτη δημιουργία και πρόοδο».

Εκτεταμένες επεμβάσεις σε 118 σχολεία της Αθήνας

Τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων εργάστηκαν πυρετωδώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου οι μαθητές να μπουν σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και λειτουργικά σχολεία τη νέα σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν σε 84 σχολεία του Δήμου Αθηναίων με πόρους του Δήμου, εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης (εσωτερικό κι εξωτερικό βάψιμο, μονώσεις, επισκευές κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές εργασίες, ενεργειακές αναβαθμίσεις, αποκατάσταση σε αύλειους χώρους, αναβάθμιση φωτιστικών σωμάτων, ανακαίνιση WC). Ανάλογες εργασίες έχουν δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου σε άλλα 20 σχολεία. Αναβάθμιση πραγματοποιείται σε ακόμη 14 σχολεία με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Βανάκια άμεσης επέμβασης στη μάχη για ασφαλή σχολεία

Συντηρήσεις μικρής κλίμακας σχολείων και κτιρίων θα διεξάγονται επίσης όλη τη χρονιά. Τρία βανάκια, το καθένα με οδηγό και τεχνίτη, θα δίνουν άμεσες λύσεις σε προβλήματα, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας της λειτουργίας των σχολείων. Θα αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες και βλάβες, έχοντας μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό.

O Ανδρέας Γραμματικογιάννης, Αντιδήμαρχος Υποδομών, τόνισε: «Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με το ένα τέταρτο των σχολείων του Δήμου Αθηναίων να έχει αναβαθμιστεί. Παράλληλα, εγκαινιάζουμε ένα νέο σχέδιο ταχείας επέμβασης: Μεταξύ άλλων, τρία βανάκια θα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και επαφή με τα σχολεία, έτσι ώστε να επεμβαίνουν άμεσα σε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα προκύψει, χωρίς τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία των σχολικών επιτροπών».

Φωτοβολταϊκά σε στέγες σχολείων

Την ίδια ώρα, προχωρά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες σχολείων. Μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ascend ξεκίνησε πιλοτικά, σε συνεργασία με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, ο μετασχηματισμός της γειτονιάς γύρω από την πλατεία Καραμανλάκη / Καλλιγά, με κέντρο το 21ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, σημείωσε: «Κάνουμε πράξη πώς μία γειτονιά μπορεί να μετασχηματιστεί με τη συνεργασία όλων των πολιτών κάθε ηλικίας, Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι ίδιοι οι μαθητές διαμόρφωσαν ένα σχέδιο για το πώς ονειρεύονταν τη γειτονιά τους κι εμείς το υλοποιούμε».

Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος ΔΑΕΜ Δήμου Αθηναίων, ανέφερε: «Πάνω από 70 κιλοβάτ έχουν τοποθετηθεί τους τελευταίους μήνες σε στέγες του Δήμου Αθηναίων, όπως στο Σεράφειο και στο 21ο Δημοτικό Σχολείο. Προχωράμε με επιπλέον εγκαταστάσεις μέσα από τη δύναμη που μας δίνουν ευρωπαϊκά έργα, όπως το Ascend».

Με σταθερά βήματα, ο Δήμος Αθηναίων επενδύει στη βελτίωση των σχολικών χώρων, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να μεγαλώνει, να μαθαίνει και να εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον που το εμπνέει και το στηρίζει.