Δολοφονία Σκύδρα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 72χρονου – Ο ξάδερφος του δράστη μιλά για «στημένη ενέδρα»

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Σκύδρα η κηδεία του 72χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα χέρια 76χρονου συγχωριανού του. Η στυγερή δολοφονία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ νέα ερωτήματα προκύπτουν για τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ξάδερφος του δράστη, μιλώντας στο Live News, εκφράζει αμφιβολίες για το αν ο 76χρονος έδρασε μόνος του. «Δεν μπορεί για ένα ροδάκινο να σκοτώσεις άνθρωπο. Δεν είχαν διαφορές. Και να πεις ότι τον σκότωσε μόνος του; Ο Γιάννης ήταν 140 κιλά, δεν μετακινείται εύκολα. Κάποιος τον βοήθησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φρικιαστικές λεπτομέρειες για τη δολοφονία

Ο 76χρονος έχει ομολογήσει πως έστησε καρτέρι στον άτυχο άνδρα, τον πυροβόλησε με καραμπίνα στη μέση του δρόμου, και στη συνέχεια έδεσε το σώμα του στο μηχανάκι του, το έσυρε και το εγκατέλειψε σε χωματερή. Εν τω μεταξύ, κυκλοφορούσε στο χωριό σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, την ώρα που η οικογένεια του θύματος τον αναζητούσε απελπισμένα.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή.

«Είχε εμμονή με τον άνδρα μου»

Ο 75χρονος δράστης συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από μια ακόμη κατάθεση του στους αστυνομικούς. Είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών από την πρώτη στιγμή λόγω των κτηματικών διαφορών που φέρεται να είχε με το θύμα.

Όπως υποστήριξε, «μου έκλεβε πράγματα από το χωράφι. Τον πυροβόλησα με καραμπίνα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου».

Η σύζυγος του θύματος, δεν μπορεί να πιστέψει τον φρικτό θάνατο που βρήκε ο άνδρας της. Όπως είπε στους αστυνομικούς μετά την σύλληψη του δράστη, «είχε εμμονή μαζί του. Τον κατηγορούσε ότι έκλεβε τα χωράφια. Λίγες ημέρες πριν το συμβάν μου είπε, πες στον άντρα σου να φέρει τα εργαλεία από το χωράφι. Δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε τέτοιο σημείο».

Στις 16 Αυγούστου ο 72χρονος είχε φύγει από το σπίτι για να πάει για ψώνια. Όταν καθυστέρησε να επιστρέψει η οικογένεια του ανησύχησε και ξεκίνησε να τον αναζητά.

Εντόπισαν την μοτοσυκλέτα του κάτω από κλαδιά και χόρτα σε κοντινή απόσταση από το χωριό, ενώ πάνω στο όχημα, υπήρχαν αίματα.

Ο δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον εισαγγελέα, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή της Έδεσσας το πρωί της Πέμπτης.