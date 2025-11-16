Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ποινική δίωξη για σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες

Σωρεία βαριών κατηγοριών περιλαμβάνονται στη δίωξη που ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες ως δράστες της δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα.

Η ποινική δίωξη σε βάρος τους, για κακουργήματα και πλημμελήματα αφορά: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία του Λάλα έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου σε σαλέ κοντά στην Αράχωβα.

Οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν το θύμα. Ο 42χρονος δέχθηκε ομοβροντία πυρών την στιγμή που βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις αρχές το θύμα δέχθηκε σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, ενώ η δολοφονία του εκτιμάται ότι έγινε σε εκτέλεση «συμβολαίου θανάτου».