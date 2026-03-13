Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: “Δεν μπορούσε να τρέξει, πήγαινε αργά πίσω από τους φίλους του” (βίντεο)

Καρέ-καρέ εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές τα βίντεο από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό οπαδικό επεισόδιο, τα νεότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο.

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Εν τω μεταξύ, στη σορό του 20χρονου, που ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και συγκαταλεγόταν στη δικογραφία για τους “αυτόκλητους τιμωρούς”, αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Το τραγικό περιστατικό έγινε γύρω στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 12/3, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ομάδα κουκουλοφόρων είχε στήσει καρτέρι, τον καταδίωξαν και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν πισώπλατα.

“Είδαμε νεαρούς να τρέχουν λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ. Τρεις ήταν σίγουρα. Δεν δώσαμε σημασία. Λέμε νέοι είναι θα κάνουν πειράγματα. Ο τρίτος από πίσω πήγαινε πιο αργά. Σαν να είχε λαχανιάσει. Λίγο μετά σε διπλανό στενό είδαμε ένα νέο παιδί δίπλα από τον κάδο σκουπιδιών πεσμένο στον δρόμο ο μισός και στο πεζοδρόμιο ο άλλος μισός. Έμοιαζε με το παιδί που δεν μπορούσε να τρέξει εύκολα νωρίτερα. Δεν ξέρω τι συνέβη πραγματικά. Απλά δεν περίμενα ότι μετά θα έβλεπα το παιδί να είναι νεκρό” ανέφερε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά το μοιραίο μαχαίρωμα, φαίνονται οι φίλοι του θύματος που ήταν μαζί του την ώρα της φονικής συμπλοκής να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου.

Λίγα μέτρα πιο πίσω αποτυπώνεται ο 20χρονος, ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα, έχοντας δευτερόλεπτα πριν δεχτεί τη μαχαιριά που αποδείχτηκε μοιραία.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, επί της οδού Αργοναυτών, ο νεαρός θα σωριαστεί αιμόφυρτος δίπλα σε κάδο, όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΡΤ.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Πληροφορίες του ΣΚΑΪ, βέβαια, αναφέρουν πως το θύμα πέθανε επί τόπου, με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν επί 50 λεπτά.

Ποια σενάρια εξετάζει η ΕΛΑΣ

Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα φαίνεται να προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου.

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα, ενώ τα περί οπαδικού επεισοδίου προς το παρόν δεν επιβεβαιώνονται.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί και αναμένεται να συλληφθεί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν στη δικογραφία για τους “αυτόκλητους τιμωρούς“, μαζί με άλλα εννέα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.