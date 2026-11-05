Περιφέρεια Αττικής: 72 παραβάσεις έπειτα από ελέγχους σε σχολικά κυλικεία – Πρόστιμα 122.500 ευρώ

Στοχευμένους ελέγχους στα σχολικά κυλικεία και στις επιχειρήσεις τροφίμων που λειτουργούν κοντά σε σχολικές μονάδες, πραγματοποίησε η Περιφέρεια Αττικής, ενισχύοντας το πλέγμα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών κι εφαρμόζοντας στην πράξη το δόγμα της μηδενικής ανοχής απέναντι σε παραβάσεις της νομοθεσίας.

Από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας πραγματοποίησαν, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, συνολικά 710 ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική.

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Από αυτούς, 471 πραγματοποιήθηκαν σε σχολικά κυλικεία και 239 σε επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται πλησίον σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία των μαθητών κατά την καθημερινή προμήθεια και κατανάλωση τροφίμων.

Οι έλεγχοι οδήγησαν στη διαπίστωση 72 παραβάσεων και στην επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους 122.500 ευρώ, ενώ δύο ακόμη περιπτώσεις βρίσκονται στο στάδιο εξέτασης από τις αρμόδιες επιτροπές, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

Συστηματικοί έλεγχοι σε όλη την Αττική

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, η ελεγκτική δραστηριότητα κάλυψε τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, καθώς και του Πειραιά και των Νήσων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 161 έλεγχοι στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, 104 στον Βόρειο Τομέα, 133 στον Νότιο Τομέα, 80 στον Δυτικό Τομέα, 98 στην Ανατολική Αττική, 12 στη Δυτική Αττική και 122 στον Πειραιά και τα Νησιά.

Παράλληλα, τα ελεγκτικά κλιμάκια επισκέφθηκαν 298 επιπλέον σχολικές μονάδες, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε κυλικείο, γεγονός που αποτυπώνει την ευρύτητα της επιτόπιας κινητοποίησης των υπηρεσιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν τους προβλεπόμενους ελέγχους, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός και γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών.

Η συγκεκριμένη ελεγκτική παρέμβαση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για τη συστηματική εποπτεία της αγοράς τροφίμων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους χώρους όπου καθημερινά βρίσκονται και εξυπηρετούνται παιδιά. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόληψη, η προστασία της δημόσιας υγείας και η διασφάλιση ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων που απευθύνονται στους μαθητές διέπεται από την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων.

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Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Όταν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων, συμβιβασμών ή ανοχής. Κάθε γονιός που στέλνει το παιδί του στο σχολείο πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Να γνωρίζει ότι τα τρόφιμα που αγοράζει το παιδί του από το σχολικό κυλικείο ή από ένα κατάστημα δίπλα στο σχολείο υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους και ότι οι αρμόδιες αρχές κάνουν τη δουλειά τους με συνέπεια και αυστηρότητα.

Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουμε καθημερινά στην πράξη.

Με ρητή εντολή μου, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική. Μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα πραγματοποιήσαμε 710 ελέγχους, εντοπίσαμε 72 παραβάσεις και επιβάλαμε πρόστιμα ύψους 122.500 ευρώ.

Θέλω, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών μας, που με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και, πάνω απ’ όλα, της ασφάλειας των παιδιών μας

Τα στοιχεία των πρόσφατων ελέγχων στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την υγεία των παιδιών ως δευτερεύουσα υποχρέωση. Όποιος δραστηριοποιείται στον χώρο της σχολικής διατροφής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία. Και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Θέλω, ωστόσο, να είμαι σαφής και σε κάτι ακόμη. Σκοπός μας δεν είναι να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στην επιβολή προστίμων. Είναι πρωτίστως να προλαμβάνουμε κινδύνους, να διασφαλίζουμε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το δόγμα μας είναι και παραμένει ένα: μηδενική ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, η ευθύνη αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Οι έλεγχοι δεν σταματούν με την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης περιόδου. Συνεχίζονται με συνέπεια, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή της Αττικής. Γιατί η προστασία των παιδιών μας είναι καθημερινή υποχρέωση, την οποία οφείλουμε να υπηρετούμε με πράξεις και όχι με λόγια».