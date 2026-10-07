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ΕΛΛΑΔΑ

Δίωξη για πέντε κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του

Πήραν απολογία για να απολογηθούν την Κυριακή

Δίωξη για πέντε κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:35

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων συλληφθέντων, για την εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται κατά περίπτωση για: διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 .000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

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   Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου.

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