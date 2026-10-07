Καταγγελία στο DEBATER για τον Φίλιππο Καμπούρη: “Χρησιμοποίησαν άλλη επιχείρηση στο ραδιοφωνικό σποτ και μου ζήτησαν να πληρώσω παραπάνω”

Μία καταγγελία που αφορά τη συνεργασία του με το ραδιοφωνικό σταθμό που κατείχε ο Φίλιππος Καμπούρης, που συνελήφθη για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, έκανε στο DEBATER ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος υποστηρίζει ότι συμφώνησε να δημιουργηθεί και να προβληθεί διαφημιστικό ραδιοφωνικό σποτ για την επιχείρησή του, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο είχε αλλάξει.

Όπως καταγγέλλει, αρχικά το σποτ δημιουργήθηκε και έπαιξε κανονικά στον ραδιοφωνικό αέρα, όμως περίπου 15 ημέρες αργότερα διαπίστωσε ότι είχε γίνει αλλαγή στη φωνή και στο περιεχόμενο.

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«Είχα συνεργαστεί μαζί τους για να μου κάνουν ένα σποτάκι για την επιχείρησή μου. Στην αρχή όλα καλά, παίχτηκε σωστά. Μετά από περίπου 15 μέρες αλλάξανε φωνή, κάναν άλλο σποτ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νέο σποτ υπήρχε αναφορά σε διαφορετική επιχείρηση, παρόμοια με τη δική του, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, οι ενδιαφερόμενοι να κατευθύνονται προς εκείνη.

«Βάλανε μια άλλη διαφήμιση, όπου υπήρχε μια άλλη επιχείρηση παρόμοια με τη δική μου και τους στέλνανε εκεί», υποστηρίζει.

Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, επικοινώνησε, όπως λέει, με τους υπεύθυνους ζητώντας να διορθωθεί το σποτ.

«Όταν το συνειδητοποίησα και τους πήρα τηλέφωνο να το αλλάξουν, μου είπαν ότι θα πρέπει να πληρώσεις παραπάνω, ότι αυτό το λάθος έγινε για μία μέρα και το διορθώσανε και ότι πρέπει να πληρώσεις παραπάνω για να παιχτεί παραπάνω η επιχείρηση», καταγγέλλει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι περίμενε, ως αποκατάσταση του λάθους, να του προσφερθεί επιπλέον χρόνος ακρόασης στο ραδιόφωνο χωρίς χρέωση.

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«Αντί για να μου πούνε “θα σου δώσω 15 μέρες παραπάνω παράταση για το λάθος που κάναμε”, το αφήσανε έτσι. Μου είπαν να πληρώσω», αναφέρει.

Η καταγγελία αφορά, σύμφωνα με τον ίδιο, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η πλευρά του προέδρου του κόμματος τη συγκεκριμένη συνεργασία και το ζήτημα που προέκυψε με τη διαφήμιση.

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Το DEBATER μεταφέρει την καταγγελία όπως αυτή διατυπώθηκε από τον καταγγέλλοντα, χωρίς να υιοθετεί τους ισχυρισμούς του.