Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας του για τον θάνατο του

Ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στο νοσοκομείο, μετά από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 81 ετών. Ως ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, άφησε ανεξίτηλο στίγμα με τα τραγούδια, τους στίχους και την πολυσχιδή καλλιτεχνική του παρουσία.

Με περισσότερα από πενήντα χρόνια καριέρας, ο Σαββόπουλος επηρέασε γενιές ακροατών, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική και δημιουργώντας τραγούδια που αποτέλεσαν κοινωνικό και πολιτικό σχολιασμό της εποχής τους. Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει τον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο και τους πολυάριθμους θαυμαστές του σε όλη τη χώρα.

Την ανακοίνωση για τον θάνατό του έκανε η οικογένειά του μέσω των social media.

Η ανακοίνωση

Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Ασπα

Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα

Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας.