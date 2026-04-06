Δήμος Αθηναίων: Από αύριο (7/4) η επιστροφή αδειών οδήγησης

Προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα, από αύριο Τρίτη (7/4) ο δήμος Αθηναίων θα επιστρέφει σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, τις άδειες ικανότητας οδήγησης των οχημάτων τους, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία.

Ωστόσο, δεν θα επιστραφούν εκείνες που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές Αρχές.

Η επιστροφή των αδειών οδήγησης θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, ισόγειο), από τις 09:00 έως τις 14:30.