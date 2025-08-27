Λάμπρος Κωνσταντάρας: Αποκαλύπτει τι έμαθε για τον πατέρα του, μετά τον θάνατό του – Η άγνωστη ιστορία

Ο θάνατος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, στα 79 του χρόνια, βύθισε στη θλίψη την οικογένειά του και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Λίγες ώρες πριν την κηδεία του, ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, θέλησε να μοιραστεί με τους followers του μια ιστορία που αποκάλυψε το ήθος του πατέρα του και η οποία ήρθε στο φως μετά τον θάνατό του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε μια σειρά από stories που μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο.

Στο πρώτο στιγμιότυπο, βλέπουμε τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, σε μια σπάνια φωτογραφία από τα νεανικά του χρόνια, ντυμένο φαντάρο, να στέκεται δίπλα στον πατέρα του, τον αείμνηστο ηθοποιό Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Όταν ο πατέρας μου πήγε στρατό, είχε έναν ισχυρό πατέρα που θα μπορούσε να… διευκολύνει τη θητεία του. Αλλά για λόγους αρχής, δεν το έκανε. Όταν ήρθε η ώρα να κάνω τη θητεία μου εγώ, και πλέον ήταν αυτός ο ισχυρός, μαντέψτε τι έκανε…», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Σε ένα επόμενο story, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε ένα μήνυμα που έλαβε λίγο μετά τον θάνατο του πατέρα του, το οποίο έγραφε: «21 χρόνια μετά, έμαθα αυτό…».

Το μήνυμα που έλαβε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μετά τον θάνατο του πατέρα του

«Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν προϊστάμενος των μεταθέσεων των ναυτοδίοπων στο ΠΝ, παρουσιάστηκε για να κάνει την στρατιωτική του θητεία ο ναύτης Λάμπρος Κωνσταντάρας, εγγονός του θρυλικού ομώνυμου ηθοποιού και γιος του δημοσιογράφου και τότε βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Συνηθισμένος με την κλασσική πρακτική, περίμενα το τηλέφωνο του βουλευτή πατέρα ή έστω κάποιου εκ μέρους, για την “καλή” μετάθεση του παιδιού. Ένα τέτοιο τηλεφώνημα δεν ήρθε ποτέ, πράγμα που με εντυπωσίασε θετικά.

Από την πλευρά μου, χωρίς την παραμικρή πίεση, αφού μελέτησα το βιογραφικό του Λάμπρου, βάσει των ικανοτήτων του, τον μετέθεσα σε μια συγκεκριμένη θέση.

Μετά από πολλά χρόνια συνάντησα τον Δημήτρη Κωνσταντάρα στην περιοχή της Ομόνοιας. Συστηθήκαμε και του ανέφερα την τότε περίπτωση του γιου του. Με ευχαρίστησε από καρδιάς, ένας απλός πατέρας και όχι ένας πασίγνωστος δημοσιογράφος και βουλευτής κόμματος εξουσίας. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η γλυκύτητα και η ευγένεια του ανδρός. Καλό ταξίδι Δημήτρη Κωνσταντάρα», αναφέρει το μήνυμα που έλαβε.