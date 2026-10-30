Συνάντηση Μαρινάκη με αντιπροσωπεία της Deutsche Welle

Συνάντηση γνωριμίας με αντιπροσωπεία της Deutsche Welle είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η συνάντηση, στην οποία ήταν παρόντες η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle κ. Barbara Massing, η Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Adelheid Feilcke, η Υπεύθυνη του Ελληνικού Προγράμματος κ. Δήμητρα Κυρανούδη, το ανώτερο στέλεχος Εταιρικών Υποθέσεων, κος Fabian Pianka και η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κ. Μαρία Αντωνιάδου, έγινε με αφορμή τη διάσωση του ελληνόφωνου προγράμματος της DW.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέλη της αντιπροσωπείας ευχαρίστησαν τον Υφυπουργό για την συνάντηση αλλά και τις κινήσεις της Κυβέρνησης για την διάσωση του ελληνόφωνου προγράμματος της DW, ενώ συζητήθηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τον Τύπο και τα media.

Η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ επεσήμανε τις εκκρεμότητες που επιλύθηκαν τα τελευταία χρόνια και τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε συνεργασία με την Κυβέρνηση για την ενίσχυση και την προστασία των δημοσιογράφων, όπως η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, την εκπαίδευση των πολεμικών ανταποκριτών και την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPPs), που συχνά στρέφονται εναντίον δημοσιογράφων.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στους νόμους που έχουν ψηφιστεί τα τρία τελευταία χρόνια και έχουν ενισχύσει την προστασία των θέσεων εργασίας αλλά και τη διαφάνεια στα Μέσα, όπως οι βελτιώσεις στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, στα προγράμματα στήριξης των ΜΜΕ και κυρίως του Έντυπου Τύπου, τον νέο πενταετή μηχανισμό ενίσχυσης για όλα τα ΜΜΕ, πλην των πανελλαδικών καναλιών, με οριζόντια κριτήρια που εγκρίθηκε από την Κομισιόν αλλά και την πρόοδο που έχει γίνει στο κομμάτι της ελευθερίας του Τύπου τα τελευταία χρόνια στη χώρα, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου.

Ο Υφυπουργός τόνισε την ικανοποίηση και εκ μέρους του Πρωθυπουργού για την διατήρηση του ελληνόφωνου προγράμματος της DW.

Η Γενική Διευθύντρια της DW αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται για την διάσωση όλων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, τόνισε τη συμβολή της ελληνικής πλευράς στην διάσωση του ελληνόφωνου προγράμματος, ενώ αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που ο φορέας λαμβάνει για ενεργότερη παρουσία στα social media.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε από όλες τις πλευρές ο κίνδυνος διάδοσης των fake news και η ανάγκη στήριξης των παραδοσιακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης:

«Για εμένα το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, με δύο μεγάλους στόχους και στοιχήματα. Το πρώτο είναι να στηρίξω στην πράξη τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς, τους εργαζόμενους σε όλα τα Μέσα και τις οικογένειές τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού προχωρήσαμε σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πρωτοβουλίες, όπως η προστασία των δημοσιογράφων που είναι πολεμικοί ανταποκριτές και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ψηφιστεί, οι οποίες αναγνωρίζονται από την Κομισιόν. Ο δεύτερος στόχος και το δεύτερο στοίχημα, είναι να αντιστρέψουμε μια στρεβλή αντίληψη που είχε δημιουργηθεί περί κράτους δικαίου και ελευθερίας του Τύπου, από κάποιες συλλογικότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, δικαιώνει την προσπάθειά μας. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά σίγουρα η Ελλάδα, το γεγονός ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από πολλά κράτη, δικαιώνει όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Για εμάς το θέμα του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle, ήταν η «φωνή» μας εκτός Ελλάδος, η ιστορία των δημοσιογράφων εκεί. Η ιστορία των ανθρώπων που έφυγαν από τον τόπο τους και πήγαν να φτιάξουν μια δεύτερη ζωή κάτω από δύσκολες συνθήκες στη Γερμανία, στην Ευρώπη. Πίσω από αυτό το πρόγραμμα κρύβονται οικογένειες, ιστορίες. Και όλα αυτά τα προγράμματα αποτελούν μια πολύ σημαντική «γέφυρα» μεταξύ των Ελλήνων που βρίσκονται εδώ και των συμπατριωτών μας που βρίσκονται εκτός Ελλάδος και η καρδιά τους χτυπάει πολύ δυνατά για τη χώρα, αλλά και μια «γέφυρα» μεταξύ των λαών μας. Άρα, η νέα πραγματικότητα που φαίνεται ότι με τις σωστές πρωτοβουλίες διασώζει αυτό το ιστορικό ελληνόφωνο πρόγραμμα, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, είμαι εδώ για να στείλω και εγώ, εκ μέρους όλων, αυτό το μήνυμα. Και στο όνομα αυτών των ανθρώπων, να ευχαριστήσω όσες και όσους συνέβαλαν σε αυτήν την προσπάθεια, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γενική Διευθύντρια Deutsche Welle Barbara Massing:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για όλη τη στήριξη που προσφέρατε στη DeutscheWelleGreek, καθώς και για τη συμπαράσταση που εκφράστηκε από τη δημοσιογραφική Ένωση και από τόσες πολλές «φωνές» στην Ελλάδα: από το Κοινοβούλιο, αλλά και από τους πολίτες. Όλα αυτά είχαν πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία για εμάς και αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια να βρούμε τελικά έναν τρόπο, ώστε η DeutscheWelleGreek να συνεχίσει τη λειτουργία της. Έγινε απολύτως σαφές, ότι η DeutscheWelleGreek αποτελεί έναν ισχυρό δεσμό που συμβάλλει στην οικοδόμηση ακόμη στενότερων σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Γι’ αυτό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που, τελικά, καταφέραμε να βρούμε μια λύση. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι πρέπει να βρισκόμαστε εκεί, όπου βρίσκονται οι νεότερες ηλικιακά ομάδες του κοινού. Γιατί η παραπληροφόρηση είναι εκτεταμένη, τα ψέματα είναι πολλά και, επομένως, πρέπει να είμαστε παρόντες. Πρέπει να είμαστε εκεί ως ένα αξιόπιστο δημοσιογραφικό μέσο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρούμε μια λύση που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε. Και αυτό οφείλεται πραγματικά και στη δική σας συμβολή και κινητοποίηση, χάρη στις οποίες καταφέραμε τελικά να βρούμε μια λύση».