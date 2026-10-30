Καυγάς Κωνσταντοπούλου με Παυλόπουλο: “Λειτουργείτε ως φερέφωνο του Θεοδωρικάκου” – “Δεν δέχομαι επιθέσεις”

Καυγάς μεταξύ του Άκη Παυλόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέσπασε στο πλατό του ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής κατηγόρησε την πρόεδρο της “Πλεύσης Ελευθερίας” λέγοντας: «Είστε επανειλημμένα προσβλητική. Σας παρακαλώ», της είπε.

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«Σας έχουμε αφήσει να διατυπώσετε καταγγελίες χωρίς να έχουμε αντίλογο και όποτε τολμήσαμε να βάλουμε ερώτημα μας χρεώσατε ότι είμαστε στρατευμένοι από τον αντίλογο που προσπαθούμε να διατυπώσουμε», υποστήριξε.

Την ακόμη πιο οργισμένη αντίδραση του Άκη Παυλόπουλου προκάλεσε η φράση της Κωνσταντοπούλου: «Λειτουργείτε ως φερέφωνο του Θεοδωρικάκου» με την σύγκρουση να κλιμακώνεται όταν η συζήτηση επέστρεψε στην υπόθεση Θεοδωρικάκου και ο δημοσιογράφος είπε: «Εγώ θέλω να πω πως ο κ. Θεοδωρικάκος λέει πως λέτε κατά συρροή ψέματα».

«Εγώ προσωπικές επιθέσεις δεν δέχομαι. Σας σέβομαι ως πολιτικό αρχηγό, συνομιλούμε εδώ και χρόνια. Δεν θα με λέτε φερέφωνο. Θέλω να ανακαλέσετε», τόνισε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

«Για κανέναν δεν το κάνετε αυτό και δεν μιλάτε σε κανέναν αρχηγό με αυτόν τον τρόπο. Δεν σέβεστε τίποτα», συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. «Αστειεύεστε τώρα; Δεν σταματάτε τις προσβολές;», αντέδρασε ο παρουσιαστής.

«Με διακόπτετε επί 20 λεπτά για να μην ακουστούν αυτά που θέλω να πω», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την τηλεοπτική αντιπαράθεση να ολοκληρώνεται μέσα σε κλίμα έντασης.