Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών για την εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας

Την εξεύρεση κατάλληλης δικαστικής αίθουσας για τη διεξαγωγή της δίκης, σε δεύτερο βαθμό, για την υπόθεση δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, μετά την πρόσφατη διακοπή της διαδικασίας για τις 27/11 σε αίθουσα του υπογείου του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, καθώς δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη αίθουσα.

Με έγγραφό του προς την πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Σοφία Μαντζακίδου, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ληφθεί μέριμνα και να αναζητηθεί άλλος χώρος που να μπορεί να φιλοξενήσει τη δίκη και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για την ομαλή, ασφαλή και αξιοπρεπή διεξαγωγή της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο έγγραφο επισημαίνεται ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως το πρόβλημα, ώστε να μην υπάρξει νέα διακοπή ή αναβολή της δίκης για λόγους που σχετίζονται με την έλλειψη κατάλληλης αίθουσας. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τη σοβαρότητα της υπόθεσης, το κοινωνικό της αποτύπωμα και την ανάγκη να διασφαλιστούν οι συνθήκες για την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης.

«Αντικειμενικά και δυσεπίλυτα κτιριακά προβλήματα»

Η δίκη εισήχθη την περασμένη Παρασκευή (23/10) ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Μετά τη νομιμοποίηση των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας και της υπεράσπισης των 12 κατηγορουμένων- καταδικασμένων πρωτοδίκως, υποβλήθηκε αίτημα ολιγοήμερης διακοπής της διαδικασίας, από την πολιτική αγωγή, για λόγους υγείας.

Αποφασίστηκε τελικά η διακοπή με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται σε αίθουσα του υπογείου του Δικαστικού Μεγάρου- επιλογή που προκάλεσε αντιδράσεις από συνηγόρους καθώς έθεσαν ζητήματα ακαταλληλότητας του συγκεκριμένου χώρου. Απαντώντας, η πρόεδρος του Δικαστηρίου αναφέρθηκε στα «αντικειμενικά και δυσεπίλυτα κτιριακά προβλήματα» που αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν με τη λειτουργία του νέου Εφετείου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης (οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο).

Η διαδικασία διακόπηκε τελικά χωρίς να γίνει η κλήρωση των τεσσάρων ενόρκων (λαϊκών δικαστών) για τη συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου.