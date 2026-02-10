Δήμαρχος Άη Στρατή: “Οι γιατροί μού είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο”

Για την “μάχη” που δίνει μετά τη διάγνωση με καρκίνο μίλησε ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες.

Ο κ Σινάνης, μιλώντας στον Alpha, είπε για την κατάσταση που βιώνει από τη στιγμή που διαγνώστηκε με την ασθένεια, εξηγώντας ότι κρίθηκε αναγκαίο να μετακινηθεί από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις.

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στην πρωτεύουσα «ώστε να “πατήσουμε τον καρκίνο”».

Αναφερόμενος στο πώς ανακάλυψε το πρόβλημα υγείας του, σημείωσε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τον πονούσε το πόδι, χωρίς αρχικά να δώσει τη δέουσα σημασία. «Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όλους. «Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που δέχθηκε μετά τη δημόσια εξομολόγησή του. «Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν», ανέφερε συγκινημένος. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό».