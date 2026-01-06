Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Η αποκάλυψη που συγκλόνισε και το μήνυμα ελπίδας ανήμερα των Θεοφανίων (βίντεο)

Την προσωπική μάχη του με τον καρκίνο αποκάλυψε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ανήμερα των Θεοφανίων.

Ειδικότερα, λίγο μετά την τελετή του αγιασμού των υδάτων, ο μόλις 35 ετών δήμαρχος είπε στους συντοπίτες του ότι θα χρειασθεί ν’ απουσιάσει για μερικούς μήνες.

«Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας» είπε στους κατοίκους, που του ευχήθηκαν περαστικά.

Όπως μεταδίδει το aeolos.tv, ο κ. Σινάνης διαγνώστηκε με σάρκωμα στο πόδι, μια σπάνια μορφή καρκίνου.