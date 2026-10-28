Πιερρακάκης: “Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή Περιφέρεια – Στόχος η μετρήσιμη αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη”

Την πεποίθηση ότι ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή Περιφέρεια και ισχυρή Περιφέρεια σημαίνει ανθρώπους που έχουν λόγο να μείνουν στον τόπο τους με εμπιστοσύνη στη διαρκή παρουσία του κράτους δίπλα τους, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στην ομιλία που πραγματοποίησε χθες βράδυ στην Αποθήκη 1 του Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Στην εκδήλωση με θέμα «Ισχυρές Περιφέρειες. Ισχυρή Ελλάδα. Προοπτικές και ευκαιρίες για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», παρουσίασε τα στοιχεία που συνθέτουν τη δυναμική της ΠΑΜΘ και ειδικότερα της Αλεξανδρούπολης και της Π.Ε. Έβρου, καθώς και τις εφαρμοζόμενες την τελευταία επταετία πολιτικές που στόχο έχουν όχι μόνο μία μετρήσιμη αλλά ταυτόχρονα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η αποτύπωση σε αριθμούς της προόδου στην ΠΑΜΘ

-Υποχώρηση της ανεργίας από το 16,2% που ήταν το 2019 στο 10,6%

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-Στον πρωτογενή τομέα η Περιφέρεια καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στην έκταση καλλιεργειών, ενώ οι κυψέλες στη μελισσοκομία παρουσιάζουν αύξηση κατά 42,3% από το 2020

-Αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατά 21,8% από το 2019 έως το 2025

-Ανοδική πορεία των τουριστικών αφίξεων και διανυκτερεύσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

-Εφαρμογή ενίσχυσης μέχρι 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας

-Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διαχείριση από τη διοίκηση της Περιφέρειας ευρωπαϊκών προγραμμάτων μεγάλων και σημαντικών

-Ενίσχυση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου μέσω της διεύρυνσής του εντάσσοντας σε αυτό τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και της ίδρυσης νέων τμημάτων στον Έβρο. Ένα ισχυρό πανεπιστήμιο ίσως μπορεί σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, να αλλάξει τις προοπτικές μιας ολόκληρης Περιφέρειας.

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-Εν εξελίξει σχέδιο ανασυγκρότησης του Έβρου για μία νέα αναπτυξιακή πορεία -μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του ΄23- ύψους περίπου τριών δις. ευρώ, με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων σε υποδομές και την αντιπλημμυρική προστασία

-Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε όλους τους μικρούς οικισμούς όπου ο αριθμός των κατοίκων δεν υπερβαίνει τους 2.000

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-Αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των οπλιτών θητείας στις παραμεθόριες περιοχές όπως ο Έβρος

Συντριπτική μείωση της φοροδιαφυγής

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει μειώσει 90 φόρους και εισφορές κάτι που όπως δήλωσε δεν έκανε καμία άλλη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας ενώ αναφέρθηκε και στην μείωση της φοροδιαφυγής. Ανατρέχοντας στην ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία προ επταετίας υπενθύμισε τον χαρακτηρισμό από τον γερμανικό Τύπο της Ελλάδας ως πρωτεύουσα της φοροδιαφυγής. Επικαλούμενος στη συνέχεια την τρέχουσα ειδησεογραφία (σ.σ. υποθέσεις φοροδιαφυγής μεγάλων αλυσίδων) σημείωσε πως «Τώρα ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μία χώρα που έχει μειώσει τη φοροδιαφυγή συντριπτικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

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Μετατροπή της θέσης της Θράκης σε ευκαιρία για τους κατοίκους της

Η Θράκη είναι σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη μία περιοχή που δεν αρκεί να τη βλέπουμε απλώς ως μέρος της επικράτειας που συμμετέχει στην εθνική ανάπτυξη. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι συμμετέχει καταλυτικά στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας, ρόλος που αποτυπώνεται όπως είπε και στο διεθνή Τύπο. Η μετατροπή της γεωγραφικής θέσης της Θράκης σε ευκαιρία για τους κατοίκους της είναι σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας το νόημα της κυβερνητικής πολιτικής για την περιοχή. Ένας στόχος προς την υλοποίηση του οποίου όπως εκτιμά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει σημαντικά βήματα και παρά το ότι «υπάρχουν προφανώς ακόμη εκκρεμότητες και καθυστερήσεις, η πρόοδος αποτυπώνεται ήδη στους αριθμούς». Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορούν να επιτευχθούν περισσότερα, διαβεβαιώνει «Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε μόνους σε αυτή τη διαδρομή». Επισημαίνει πως η εντολή του πρωθυπουργού είναι «να δίνουμε λύση στα προβλήματα», πως τη διαφορά κάνουν εκείνοι που μιλάνε με ειλικρίνεια και πράττουν και ότι η επιτυχία δεν μετριέται στα κονδύλια που εξασφαλίζεις αλλά στα έργα που υλοποιείς και το αποτέλεσμα που αυτά έχουν για την κοινωνία. «Η Θράκη προχωρά όταν όλοι οι πολίτες της -χωρίς εξαιρέσεις- έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση, την εργασία, την επιχειρηματικότητα και αισθάνονται ότι συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό…»

Αντιμετώπιση του δημογραφικού με τη δημιουργία κινήτρων

Εκτενή αναφορά έκανε στο δημογραφικό το οποίο όπως είπε δεν είναι μόνο η οικογένεια αλλά και ο τόπος, η απόσταση από το κέντρο, η αναζήτηση εργασίας από τους νέους. «Θέλουμε εσείς και τα παιδιά σας να μείνετε εδώ, σ’ έναν τόπο που προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες και προοπτικές. Δική μας δουλειά είναι να αφαιρέσουμε τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε τα κίνητρα…Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλες ενέργειες…». Ανέφερε πως υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο πολιτικής το οποίο αφορά τον Έβρο σημειώνοντας πως πέρα από τη στοχευμένη αυτή πολιτική το δημογραφικό είναι το υπαρξιακό ζήτημα της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες.

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Η Αλεξανδρούπολη βοηθά να δούμε καθαρότερα τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο

«Η Αλεξανδρούπολη είναι μία περιοχή που μας θυμίζει πόσο στενά συνδέονται η οικονομία, η κοινωνική συνοχή και η εθνική ασφάλεια. Μας βοηθά να δούμε καθαρότερα τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Το λιμάνι της έχει αποκτήσει πλέον στρατηγικό ρόλο χάρη στη θέση του στο βόρειο Αιγαίο, στη σύνδεσή του με τα Βαλκάνια και τη συνεργασία που έχει με τους συμμάχους μας…Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως μια περιοχή μπορεί να μετατραπεί από γεωγραφικό άκρο σε στρατηγικό κόμβο της Ευρώπης». Με τις φράσεις αυτές περιγράφει την πρωτεύουσα του Έβρου η οποία «αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια συνολικότερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» καθώς «από το 2019 η συνολική διακίνηση φορτίων συμπεριλαμβανομένης της νέας δραστηριότητας του υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει υπερτριπλασιαστεί με τον αγωγό TAP, τον Ελληνοβουλγαρικό IGB , τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου και τον κάθετο διάδρομο». Αυτή σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη δεν είναι μόνο η ενεργειακή εξέλιξη, είναι μία βαθιά γεωπολιτική αλλαγή. Τονίζει πως η δυναμική αυτή της Αλεξανδρούπολης πρέπει να μεταφραστεί σε απτά οφέλη για την τοπική οικονομία. «Σε μία εποχή όπου η ενέργεια είναι θεμελιώδης παράγοντας ισχύος και ασφάλειας, η Ελλάδα έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση του ενεργειακού ευρωπαϊκού χάρτη… Από την Αλεξανδρούπολη μπορούμε να δούμε μία χώρα η οποία ενισχύει τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η ευθύνη μας είναι αυτή η αναβάθμιση να γίνει βιωμένη πραγματικότητα σε ολόκληρη τη Θράκη σε ολόκληρο τον Έβρο. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε παραγωγική, δίκαιη, ασφαλής. Μία Ελλάδα η οποία αντλεί δύναμη από όλη την επικράτειά της και προσφέρει προοπτική σε όλους τους πολίτες της», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη και θα επισκεφθεί επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Έβρου.