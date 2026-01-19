Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ
Τα ονόματα που συμμετέχουν
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.), υπό την προεδρία του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου.
Κατά τη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2026, το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. έκανε αποδεκτή την πρόταση του προέδρου για την εκλογή αντιπροσωπευτικού προεδρείου, με βάση τη σειρά εκλογής των παρατάξεων στις πρόσφατες αρχαιρεσίες.
Στη συνέχεια, το συμβούλιο εξέλεξε το νέο Προεδρείο του Δ.Σ.Α., ως εξής:
- Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Τσαγκλή
- Αντιπρόεδρος: Ζώης Σταυρόπουλος
- Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Καρέτσος
- Ταμίας: Γεώργιος Δήμαρχος
