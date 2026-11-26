Με την Μιρέλα Αγγέλοβα, μητέρα του Ντένις Ρούτσι ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πριν την έναρξη της κατάθεσής της η κ. Αγγέλοβα ζήτησε να παίξουν στις οθόνες στο ακροατήριο βίντεο με στιγμιότυπα από τη ζωή του Ντένις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Ήταν ένα διορατικό παιδί. Είχε σχέδια για την ζωή και ήταν πεπεισμένος ότι θα τα πετύχαινε. Και όλα αυτά φύγανε σε μια στιγμή. Δεν έχασα απλά ένα παιδί, έχασα όλα αυτά που θα μπορούσε να γίνει. Εκείνη τη νύχτα εγώ κάηκα μαζί με το παιδί μου. Εκείνη τη νύχτα εγώ έψαχνα οξυγόνο μαζί με το παιδί μου», κατέθεσε αρχικά η μητέρα του Ντένις.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πρώτες ώρες αφού έμαθε με τον τότε σύζυγό της Πάνο Ρούτσι για την σύγκρουση των τρένων: «Πήγαμε στο σημείο κατά τις 2.30-3.00 το πρωί. Ακόμα υπήρχε φωτιά, ακόμα καίγανε τα βαγόνια. Είχε κάτι παράξενο που μύριζε». Για την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας κατέθεσε πως επικρατούσε το «απόλυτο χάος».

Για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο η κ. Αγγέλοβα ανέφερε: «Δεν λειτουργούσε τίποτα. Τα τρένα ήταν μια ρώσικη ρουλέτα και τα δικά μας παιδιά πέτυχαν το τζακ ποτ. Δεν μπορώ να καταλάβω πως σε ένα τέτοιο δυστύχημα με τόσα θύματα, ο κ. Καραμανλής να διώκεται για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα ενώ γνώριζε. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο κρατικό έγκλημα».

Για το θέμα της φωτιάς τόνισε: «Το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Υπήρχε μια φωτιά, μια πυρόσφαιρα που έκαψε το παιδί μου. Το παιδί μου βρέθηκε απανθρακωμένο και μέχρι σήμερα κανείς δεν μου έχει δώσει απάντηση για την αιτία θανάτου του παιδιού μου. Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν μπορώ να ησυχάσω γιατί ούτε ξέρω τι έθαψα, τι μου δώσανε και από το τι πέθανε το παιδί μου. Επίσημα εγώ δεν ξέρω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν μπορεί να με πείσει τίποτα ότι το παιδί μου πέθανε από τα έλαια σιλικόνης».

Η κατάθεση της κ. Αγγέλοβα είναι σε εξέλιξη.