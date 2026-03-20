Δοκιμαστικές διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αττική

Πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν, σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, από τις 13:15 έως και τις 14:30, δοκιμαστικές διελεύσεις πάνω από την Αττική, στο πλαίσιο των προετοιμασιών της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και περί ώρας 13:15 – 14:30, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στην Αττική, στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού σας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.