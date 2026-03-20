Δοκιμαστικές διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αττική
Στο πλαίσιο των προετοιμασιών της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
Πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιήσουν, σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, από τις 13:15 έως και τις 14:30, δοκιμαστικές διελεύσεις πάνω από την Αττική, στο πλαίσιο των προετοιμασιών της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και περί ώρας 13:15 – 14:30, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων στην Αττική, στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού σας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις