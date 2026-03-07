Επιστρέφουν 400 Έλληνες από το Ντουμπάι – Το απόγευμα του Σαββάτου η 2η πτήση επαναπατρισμού

Αναχωρεί η πρώτη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (7/3) μετά από αλλεπάλληλες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 400 Έλληνες που μπήκαν στην πτήση τσάρτερ EK2553, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει αρχικά στις 11:00 και μετά στις 12:30 (ώρα Ελλάδας).

Η άφιξη στο «Ελ. Βενιζέλος» αναμένεται νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (7/3).

Το απόγευμα θα αναχωρήσει και η δεύτερη πτήση της Emirates, η οποία θα μεταφέρει και Έλληνες

Οι δύο πτήσεις μεταφέρουν επιβάτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του επαναπατρισμού τους, ενώ η διαδικασία των αναχωρήσεων πραγματοποιείται κανονικά από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Παράλληλα, και άλλες πτήσεις με Έλληνες αναμένονται σήμερα (7/3) από πολλές περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφου πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην περιοχή του αεροδρομίου και οδήγησε στην αναστολή πτήσεων.