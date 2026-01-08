Διχασμένοι οι μετεωρολόγοι για την κακοκαιρία που έρχεται από Δευτέρα – «Ο καιρός δεν είναι clickbait»

Διχάζουν τον μετεωρολογικό κόσμο οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του καιρού ενόψει της ερχόμενης Δευτέρας, με αιχμή το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, εκτιμά ότι το ψυχρό κύμα ενδέχεται να φέρει χιόνια όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε πεδινά, παραθαλάσσια τμήματα της χώρας, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου. Οι προβλέψεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από συναδέλφους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας, δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας, ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά, όπως και τα ορεινά-ημιορεινά της Κρήτης», έγραψε σε ανάρτησή του ο κ. Μαρουσάκης.

Κολυδάς: «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα»

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του αφήνει σαφείς αιχμές για υπερβολικές εκτιμήσεις, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους προγνώσεις «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα».

«Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά.

Εκείνο το οποίο κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε” είναι η αισθητή -αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές». ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

✅…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά… pic.twitter.com/7rBB3lu3tL— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 8, 2026

Τσατραφύλλιας: «Ο καιρός δεν είναι clickbait»

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος τονίζει πως «ο καιρός δεν είναι clickbait», υπογραμμίζοντας ότι οι υπερβολικές «προγνώσεις» δεν συνιστούν έγκυρη ενημέρωση του κοινού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».