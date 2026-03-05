Διασώθηκαν 85 μετανάστες σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες – Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση διάσωσης

Άφιξη μεταναστών καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στη Γαύδο και στους Καλούς Λιμένες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες:

47 άτομα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γαύδο με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

38 άτομα διασώθηκαν και οδηγήθηκαν στους Καλούς Λιμένες με ναυαγοσωστικό σκάφος.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης για 27 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από πλοίο με σημαία Λιβερίας και μεταφέρονται επίσης προς τους Καλούς Λιμένες.

Υπενθυμίζεται ότι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 46 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, όλοι άνδρες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 20297 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια, με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει τις βραδινές ώρες της 2ας Μαρτίου 2026 από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας 150.000 αιγυπτιακές λίρες και 6.000 δολάρια ΗΠΑ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 44χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς και έκθεση.