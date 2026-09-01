Σκιάθος: Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με ιστιοφόρο – Τραυματίστηκαν ελαφρά επιβάτες

Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους και ενός ιστιοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 31 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σκιάθου.

Σύμφωνα με το thenewspaper, στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 42 άτομα, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό τη νησίδα Τσουγκριά, όταν, κατά τη διάρκεια του πλου, προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο ιστιοφόρο. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του ιστιοφόρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το περιστατικό, οι 42 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη νησίδα Τσουγκριά. Στη συνέχεια, το τουριστικό σκάφος επέστρεψε χωρίς εξωτερική βοήθεια και κατέπλευσε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, εντός του λιμένα της Σκιάθου, όπου και προσδέθηκε με ασφάλεια.

Από τη σύγκρουση αναφέρθηκαν ελαφρείς τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός.