ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές κυκλοφορίας σε Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική λόγω έντονης βροχόπτωσης

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σε τμήματα του οδικού δικτύου των Σερρών, του Κιλκίς και της Χαλκιδικής, λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωση η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ευζώνων– Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπο, Άσπρο και Αξιοχώρι).

Στις Σέρρες, στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου, για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου– Καρυδοχωρίου με επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού.

Επίσης, στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου μεταξύ γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται πριν από τις γέφυρες.

Στη Χαλκιδική διακόπηκε η κυκλοφορία στη δημοτική οδό Ορμύλιας- Βατοπεδίου και στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων.

