Δέντρο έπεσε σε εν κινήσει τρένο στη γραμμή Πύργος – Κατάκολο – Τραυματίστηκε ο μηχανοδηγός (φωτογραφίες)

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης κατά τη διέλευση τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς έπεσε μεγάλο πεύκο πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Την ώρα του ατυχήματος το τρένο ήταν άδειο από επιβάτες, ενώ ο μηχανοδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του από το βαγόνι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ελαφρά τραυματισμένος.