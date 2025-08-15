Δεκαπενταύγουστος: LIVE η Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας αποτελεί η Κοίμηση της Θεοτόκου, που τιμάται σε όλη την Ελλάδα με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη.

Χιλιάδες προσκυνητές κατακλύζουν τις εκκλησίες και τα μοναστήρια σε όλη την επικράτεια, για να ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν.

Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας από την εκκλησία του Αγίου Βησσαρίωνος Τρικάλων:

Σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση της Παναγίας “εκ του κόσμου προς τον Υιόν και Θεόν της”, δηλαδή την κοίμησή της και την ανάληψη του σώματός της στον ουρανό.

Σύμφωνα με την παράδοση, λίγο πριν από την εκδημία της, η Παναγία πληροφορήθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το επερχόμενο τέλος της.

Συγκέντρωσε τους Αποστόλους – που, με θαυματουργικό τρόπο, έφτασαν από όλα τα μέρη της οικουμένης – και, αφού τους αποχαιρέτησε, παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Ο τάφος της βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα κενός, σημάδι της θείας μεταστάσεώς της.