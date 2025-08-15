Κοίμηση της Θεοτόκου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Έφτασε και φέτος η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, καθώς σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα Παρασκευή 15/8 τιμάται η Κοίμηση της Θεοτόκου, το λεγόμενο “Πάσχα του καλοκαιριού”.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένυ, Νάγια, Πανυχρούλα

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα,

Μάνια, Μάρα, Μάριος *

Γεσθημανή, Ιεσθημανή

Θεοτόκης, Θεοτοκία

Μαριάντζελα

Μαρινέλα

Ελεούσα, Λούση

Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα

Ηλιοστάλακτη

Καθολική

Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια

Πρέσβεια, Πρεσβεία

Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

Τι γιορτάζουμε τον Δεκαπενταύγουστο

Η σημερινή γιορτή τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο μεγάλα προσκυνήματα όπως η Παναγία της Τήνου, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία Εκατονταπυλιανή και η Παναγία της Παροικιάς.

Η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση της Παναγίας “εκ του κόσμου προς τον Υιόν και Θεόν της”, δηλαδή την κοίμησή της και την ανάληψη του σώματός της στον ουρανό.

Σύμφωνα με την παράδοση, λίγο πριν από την εκδημία της, η Παναγία πληροφορήθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το επερχόμενο τέλος της.

Συγκέντρωσε τους Αποστόλους – που, με θαυματουργικό τρόπο, έφτασαν από όλα τα μέρη της οικουμένης – και, αφού τους αποχαιρέτησε, παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Ο τάφος της βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα κενός, σημάδι της θείας μεταστάσεώς της.