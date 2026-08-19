Δείτε την προσπάθεια πλοίου να προσεγγίσει το λιμάνι της Κιμώλου μέσα σε πυκνή ομίχλη (βίντεο)

Μέσα στην πυκνή ομίχλη ακούγεται το πλοίο να κορνάρει, κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει με ασφάλεια το λιμάνι της Κιμώλου.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, το πλοίο δεν διακρίνεται λόγω της περιορισμένης ορατότητας. Ωστόσο, ακούγεται καθαρά η κόρνα του, με την οποία προειδοποιεί για την παρουσία του στην περιοχή.

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Η χρήση της κόρνας του πλοίου είναι ιδιαίτερα σημαντική σε συνθήκες πυκνής ομίχλης, καθώς στην περιοχή μπορεί να βρίσκονται ψαρόβαρκες ή άλλα μικρότερα σκάφη, τα οποία ενδεχομένως να μην διαθέτουν ραντάρ.

Η πυκνή ομίχλη χθες είχε περιορίσει σημαντικά την ορατότητα, δυσκολεύοντας την προσέγγιση των πλοίων στο λιμάνι και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τα πληρώματα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου η ομίχλη αυτή έχει καλύψει την Πάρο, με το λιμάνι της Πάρου να εμφανίζει παρόμοιες εικόνες.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο του DEBATER από το λιμάνι της Πάρου, μέσα στο πυκνό πέπλο, τα πλοία της γραμμής εμφανίζονται σχεδόν ξαφνικά, ενώ πλησιάζουν ή απομακρύνονται από τα λιμάνια με συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς. Με αυτόν τον τρόπο προειδοποιούν για την παρουσία και την πορεία τους, κυρίως τα μικρότερα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά που δεν διαθέτουν ραντάρ επιφανείας και ενδέχεται να μην μπορούν να τα εντοπίσουν εγκαίρως.